DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Om kwart over vier gistermiddag werd op de Weenerstraße in Bunde een 43 jarige inwoner van die plaats aangehouden. Hij bleek niet in het bezit van een rijbewijs te zijn, terwijl hij op dat moment een auto bestuurde. Hij kreeg een rijverbod opgelegd en er is proces-verbaal opgemaakt.

Stapelmoor

Gistermiddag is om half één bij een ongeval op de Hauptstraße in Stapelmoor een achtjarige jongen gewond geraakt. Hij werd over het hoofd gezien door een 66 jarige automobilist, toen deze linksaf wou slaan. De jongen fietste op dat moment op het fietspad. Bij de aanrijding kwam het slachtoffertje ten val. Hij is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

Papenburg

Op 1 maart botsten om 8.30 uur op de Deverweg, ter hoogte van de bouwlocatie voor het nieuwe Emscenter, een fietser en een voetgangster tegen elkaar. Hierbij raakte de voetgangster gewond. De fietser is doorgereden. De politie verzoek getuigen contact op te nemen.

Lingen

Rond zeven uur vanmorgen troffen medewerkers een man in een vuilnisauto aan. Tijdens het legen van een vuilcontainer aan de Am Wall-Süd zagen ze dat er afval naast de container lag. Ze hebben nog in de container gekeken, of er misschien een dier ingekropen was, maar zagen niet bijzonders. De container werd in de vuilnisauto geleegd.

Toen ze bij de volgende halteplaats aan de Herrenkamp aankwamen hoorden ze hulpgeroep uit de vuilnisauto komen. De auto werd stilgezet en de hulpdiensten gebeld. Korte tijd later wist de brandweer een 46 jarige man uit de auto te bevrijden. Hij was ongedeerd. Hij verklaarde dat hij vanwege de kou een beschutte slaapplaats in de vorm van de vuilcontainer had gezocht. Hij was, om warm te blijven, onder het afval gekropen.