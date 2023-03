NOORDWOORD maakt winnaars Beste Groninger Boek bekend

GRONINGEN – De Beste Groninger Boeken van 2023 zijn Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje en Wierdenlandschap van Ben Westerink. De jury maakte zaterdag 18 maart de winnaars bekend tijdens het Beste Groninger Boekenfeest, dat wordt georganiseerd door NOORDWOORD en Forum Groningen. De schrijvers van de winnende boeken ontvingen een door het werk geïnspireerde litho van kunstenaar Anne Caesar van Wieren.

Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje | categorie fictie

Volgens de jury bevat Het lied van ooievaar en dromedaris elf prachtige, fantasierijke novelles waarin Anjet Daanje op stilistisch vlak alles uit de kast trekt en speelt met thema’s als dood en vergankelijkheid, zingeving, waarheid en mythevorming en tijd. De novelles, die elk een eigen hoofdpersonage hebben en waarvan de laatste zich afspeelt in Groningen, zijn met steeds zwakker wordende draadjes aan elkaar verbonden en vormen samen een adembenemende, maar ook zeer complexe literaire puzzel die je desalniettemin in één figuurlijke adem uitleest.

In het juryrapport zegt de jury over hun keuze: “Groots en meeslepend, een tour de force van elf romans in een. De jury van het Beste Groninger Boek maakt een diepe buiging voor het literaire meesterschap en de verbeeldingskracht van Anjet Daanje.”

Wierdenlandschap van Ben Westerink | categorie NON-fictie

De jury vindt Wierdenlandschap van Ben Westerink letterlijk en figuurlijk een monumentaal boek. Rijk in woord en beeld vertelt Ben Westerink de fascinerende geschiedenis van een van de oudste cultuurlandschappen van Noordwest-Europa. Wierdenlandschap is volgens de jury zowel een populairwetenschappelijk naslagwerk van hoog niveau, als een fijn leesbaar koffietafelbladerboek voor de geïnteresseerde leek.

In het juryrapport licht de jury hun keuze toe: “Het boek over ons monumentale cultuurlandschap, al jaren actueel vanwege het borrelen en scheuren, is grondig, volledig maar bovenal met liefde gemaakt.”

Beste Groninger Boekenfeest

De bekendmaking vond plaats tijdens het eerste Beste Groninger Boekenfeest, waar schrijvers, uitgevers en andere boekenliefhebbers hun liefde voor literatuur konden vieren. Met dit feest werden de genomineerde boeken extra in de schijnwerpers gezet en werd tegelijk een ontmoetingsplek gecreëerd voor de Groningse letteren. Mensen uit het vak ontmoetten elkaar en konden bijpraten. Gedurende de avond vervlocht boekenverslinder en literatuurkenner Elke Maasbommel enthousiast en lichtvoetig de optredens van de auteurs van de genomineerde boeken met korte gesprekken met de auteurs en juryleden. De aanwezigen werden ook getrakteerd op een optreden van Pixelpocket, bestaande uit DJ Irie Weergang Bove en dichter Charlotte Beerda die zich samen genre-overstijgend door het muzikale universum bewegen. DJ Coco Coquelicot draaide lekkere dansmuziek, met een speciaal voor deze avond samengestelde literaire set.

De jury

De jury bestond dit jaar uit boekverkoper Ingrid Sibum, fotograaf Annemarie van Buuren, natuuronderzoeker en schrijver Aaldrik Pot en Menkemaborgdirecteur Afiena van IJken, voorzitter van de jury.

De prijs

Speciaal voor de twee Beste Groninger Boeken van 2023 maakte kunstenaar Anne Caesar van Wieren een prachtige litho. Daarbij liet hij zich inspireren door de betreffende boeken.

Achtergrondinformatie Beste Groninger Boek

De prijs voor het Beste Groninger Boek wordt sinds 2010 jaarlijks uitgereikt door NOORDWOORD in samenwerking met Forum Groningen in de categorieën fictie en non-fictie. In aanmerking komen boeken die zich afspelen in Groningen, die gaan over Groningen en/of die geschreven zijn door een in stad of provincie woonachtige auteur. Voor de titel Beste Groninger Boek 2023 kwamen boeken in aanraking die zijn verschenen tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022. Er werden 31 boeken ingezonden voor de categorie fictie en 33 voor non-fictie. Op noordwoord.nl/shortlist is een overzicht van de genomineerde boeken te vinden. Met ingang van 2023 worden leesclubs georganiseerd rond het werk van genomineerde fictie. Aanmelden kan via noordwoord.nl/bestegroningerboek.

Ingezonden door NOORDWOORD

Foto’s: Jasper Bolderdijk