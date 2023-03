Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 21 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGEN EN MOTREGEN | KOMENDE DAGEN OOK NAT

Door een zuidwestenwind met heel vochtige lucht is het een regenachtige ochtend met regelmatig wat regen of motregen. Het is daarbij wel zacht met een temperatuur rond 9 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Vanmiddag kan er ook nog een beetje regen vallen maar het blijft bewolkt en pas vanavond kunnen er enkele opklaringen tot bij ons komen. Het wordt vanmiddag 11 á 12 graden en er staat vanmiddag een matige wind.

Vannacht is het droog met een graad of 8. In de loop van morgenochtend neemt de kans op regen en motregen weer toe en morgenmiddag- en avond kan het redelijk druilerig zijn. Maximum morgen rond 11 graden en ook dan een zuidwestenwind.

De donderdag is vooral een buiige dag en ook dan is er maar weinig of geen zon. Vrijdag is het overdag wel droger met enkele opklaringen, toch blijft het ook op lange termijn wisselvallig. De middagtemperaturen zakken in het weekend terug tot ongeveer 10 graden.