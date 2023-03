GRONINGEN, SAPPEMEER – Zondag 26 maart zendt RTV Noord de documentaire Sappemeer werd Ice Queen City uit.

Heel Sappemeer leeft mee als Marianne Timmer vijfentwintig jaar geleden onverwacht twee gouden schaatsmedailles wint op de Olympische Spelen in Nagano. De fanclub, die een jaar eerder was opgericht, belandt van de een op de andere dag in topdrukte. “Wat moesten we doen?,” vraagt Jannie Robbe zich in de documentaire Sappemeer werd Ice Queen City af. Ze was in die tijd secretaris van de fanclub en medeoprichter ervan. “We werden voor de leeuwen gegooid.”



Binnen no time zijn de festiviteiten geregeld. Honderden fans gaan met bussen naar Schiphol om ‘Timmertje’ op te wachten, er komt een rijtoer, de gemeente organiseert een huldiging, er zijn liederen, versierde straten. In lunchroom t Ol Daip aan de Noorderstraat staat het podium waarop Marianne Timmer als stralend middelpunt gefeliciteerd kan worden. “Er waren wel vijfduizend mensen. Ze kwamen de voordeur binnen en gingen er via de achterdeur weer uit,” vertelt eigenaresse Gré Kremer.

Familievriend en fan van het eerste uur Albert Viel heeft tijdens de nachtelijke intocht een eervolle taak. “Ik liep de hele rit door Sappemeer naast de limousine waar Marianne Timmer met haar vriend in

stond te zwaaien zodat de mensenmenigte niet te dichtbij kwam.”

De documentaire ‘Sappemeer, Ice Queen City’ blikt met fans, de fanclub, familie en de burgemeester terug op een aantal onvergetelijke dagen waarin Sappemeer even het centrum van Nederland lijkt. De film, een coproductie van Stichting Beeldlijn en RTV Noord, is bedacht en gemaakt door Henk Elderman (RTV Noord) i.s.m. Ronald Pras. De productie is mogelijk gemaakt dankzij de Kunstraad, het Scholten Kammingafonds en Cultuurfonds Groningen.



Zondag 26 maart RTV Noord 18:30 uur, ieder uur herhaling.

Ingezonden door Fenna Kamst, RTV Noord

Foto’s: Jan Bos