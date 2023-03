BAD NIEUWESCHANS – Het 16 jarige damtalent Janick Lanting uit Bad Nieuweschans heeft zich met, goed spel en een 6e plaats in de halve finale, geplaatst voor het NK aspiranten dat van 24 t/m 29 april plaats vind in Groningen. De 24 aspiranten die zich hadden geplaatst voor de halve finale begonnen zaterdag 18 februari, in het Knooppunt in Hoogeveen, met de eerste 4 ronden.

De resterende 4 ronden stonden zaterdag 25 maart op de damkalender. In totaal werden dus 8 ronden “Zwitsers systeem” afgewerkt onder een speeltempo van “Fischer 30 minuten + 15 seconden per zet”. Daarbij was de arbitrage in handen van Jasmijn Scholtens uit Slagharen en Danny Staal (MF) uit Groningen. Het toernooi stond onder auspiciën van de KNDB waarbij de organisatie in handen was van de Hoogeveense Damclub (HDC). De eerste 9 spelers in het eindklassement plaatsten zich voor de finale.

Eindstand halve finale NK aspiranten

Alexei Ovsyanko (CMF), Eindhoven 14 pnt. Matheo Boxum, Emmeloord 13 pnt. Fleur Kruysmulder, Huissen 12 pnt. Yulia Bintsarovska, Kampen 11 pnt. Daniël Boxum, Emmeloord 10 pnt. Janick Lanting, Bad Nieuweschans 10 pnt. Alex Poliakov, Dongen 10 pnt. Siebe Kortleven, Dedemsvaart 9 pnt. Bart Jan Kortleven, Dedemsvaart 9 pnt.

Sytze Spijker uit Hoogeveen, de kampioen van vorig jaar, voegt zich volgende maand bij deze groep. Deze finale speelt zich af in het “Kostverloren Kwartier” in de stad Groningen.

De finalisten werken dan een zogenaamde “rondtoernooi” af onder een speeltempo van “Fischer 80 minuten + 1 minuut per zet”.

Janick Lanting

Janick Lanting uit Bad Nieuweschans begon 18 februari voortvarend in de halve finale met 2 zeges en een puntendeling. In de eerste ronde die volgens loting tot stand kwam, miste Janick achteraf, de juiste voortzetting voor remise tegen Fleur Kruysmulder. Daarna werd de eerste winst geboekt tegen Daniël Dokter, om vervolgens remise overeen te komen met Anthony Maidman. De 4e ronde leverde weer een zege op voor Janick Lanting tegen Laurent Glas. Deze 5 punten vormden achteraf een goede basis voor een finaleplaats. Zaterdag 25 maart is Janick begonnen met een zege tegen Stan van der Meer, die eveneens 5 punten achter zijn naam had staan. Daarna volgde een uitstekende puntendeling tegen Matheo Boxum. Na een zege in de 7e ronde tegen Porter Richardson had Janick zich met 10 punten reeds verzekerd van een finaleplaats. In de laatste ronde moest Janick tenslotte de eer laten tegen koploper Alexei Ovsyanko. Bij het “Zwitsers systeem” wordt je namelijk na elke ronde gekoppeld aan een speler met (ongeveer) een gelijk aantal punten. Na afloop werden de prijzen uitgereikt door Jasmijn Scholtens en Danny Staal.

