Juwelier Kluiter al 30 jaar een begrip in de regio

VLAGTWEDDE – Vrijdag, 7 april, is het precies 30 jaar geleden dat Jan en Engeltje Kluiter hun juwelierszaak aan de Wilhelminastraat in Vlagtwedde openden.

Een paar maanden na de geboorte van hun dochter openden Jan en Engeltje Kluiter op 7 april 1993 hun juwelierszaak aan de Wilhelminastraat in Vlagtwedde. In de jaren daarvoor brachten ze hun sieraden en horloges in hun verkoopwagen op markten aan de man.

De winkel is in dertig jaar uitgegroeid tot een fraaie zaak met een grote keuze in horloges en sieraden. Ook kunt u er onder andere terecht voor reparaties, het maken van sieraden, geboorte- en jubileumgeschenken en oorgaatjes laten zetten. De juwelierszaak staat bekend als de Zinzi specialist in de regio.

De winkel is van dinsdag tot en met vrijdag open; op de zaterdag kunt u het echtpaar vinden in hun verkoopwagen op de markt in Stadskanaal. Naast de verkoop van horloges en sieraden worden daar ter plekke ook kleine reparaties, zoals het vervangen van batterijen en horlogebandjes, uitgevoerd.

Jan en Engeltje kijken terug op 30 bewogen jaren, met zowel hoogte- als dieptepunten. Een van de hoogtepunten was bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe verkoopwagen in het voorjaar van 2020. Helaas gooide kort daarna corona roet in het eten en moest de verkoopwagen een lange tijd “op stal” blijven staan. Ook werd er zes keer bij hun zaak ingebroken. Tijdens de laatste keer, in de nacht van 9 op 10 november 2021, richtten vier mannen een grote ravage in de winkel aan. Met een grote voorhamer werd de etalageruit ingeslagen, in de winkel werd alles kort en klein geslagen en de zoon des huizes bedreigd. De gehele goudvoorraad werd meegenomen. De schade was aanzienlijk.

Uiteraard was de familie Kluiter erg aangeslagen door het gebeurde. Maar gesteund door de vele lieve berichten op onder anderen Social Media, richtten ze zich op de toekomst en deden ze hun best deze tegenslag te boven te komen. En zo te zien is hen dat gelukt, al zal deze gebeurtenis altijd in hun herinnering blijven.

Morgen is het feest! De rode loper ligt al uit, in de winkel staan bloemen en kaarten en voor de winkeldeur staat een ereboog, gemaakt van zwarte en gouden ballonnen. Uiteraard horen bij een jubileum ook leuke acties. Zo is er deze maand een prachtig Zinzi horloge te winnen!

Foto’s: Catharina Glazenburg