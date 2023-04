Het NK Ovalracing ging weer van start

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 9 april, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

De bewolking van gisteren is voor het meeste weggetrokken en het wordt dan ook een zondag met flinke zonnige perioden. Met de zon wordt het ook tamelijk zacht met een maximumtemperatuur rond 14 graden en een zwakke wind uit oost tot zuidoost.

Vanavond zijn er ook nog opklaringen maar vannacht en morgen is het overwegend bewolkt en in de loop van morgenmiddag- en avond komt er ook weer wat regen aan te pas. Daar kan later een enkele flinke bui vallen en de lucht wordt dus ook wat vochtiger. En met een temperatuur van 15 of 16 graden en een matige tot vrij krachtige zuidenwind zal het totaal anders aandoen dan vandaag. Wat betreft de regen kan er morgen meer dan 5 mm aan neerslag gaan vallen.

Na morgen hebben we tot het einde van de week wisselvalligheid met dinsdag opklaringen en een aantal buien, bij een vrij krachtige westenwind. Woensdag valt er ’s ochtends eerst regen en komen er ’s middags nog enkele buien voorbij. En daarna is het buiig maar volgend weekend is weer droger. Middagtemperaturen vanaf dinsdag van 11 tot 13 graden, volgend weekend weer een paar graden hoger.