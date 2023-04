Reinoud Beekman geslaagd voor damdiploma niveau 1

WINSCHOTEN – Woensdagmiddag 12 april is Reinoud Beekman uit Winschoten, in de bibliotheek Winschoten, geslaagd voor zijn eerste damdiploma niveau 1.

Reinoud kwam met zijn schoolteam, van CBS Maranatha uit Winschoten, via het 9e scholendamtoernooi, groep 4 t/m 6, in aanraking met de damsport en voegde zich vervolgens bij de jeugdafdeling van de plaatselijk damclub. Door een overeenkomst tussen de bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten heeft de jeugdafdeling met de “cursusruimte” een plek verworven in de bibliotheek, waar sinds vorig jaar oktober, door leden van de damclub, aandacht wordt besteed aan de theorie om nog beter de damsport te kunnen beoefenen. Allereerst gaan de spelregels de revue passeren. Enkele belangrijke punten hierbij zijn: hoe moet het bord liggen (donker vakje aan je linker hand), aanraken is zetten, slaan is verplicht ook achteruit, keuze bij slaan met een dam of schijf, meerslag gaat voor. Tenslotte mogen na de combinatie (slag) pas de schijven van het bord worden verwijderd. Daarbij mag een schijf of dam slechts één keer over een schijf, echter wel twee keer over een donker vakje. Na het doorwerken van het cursusboek niveau 1 kon Reinoud op voor het bijbehorende “proefexamen”. Deze test was ruim voldoende om aan het echte examen deel te nemen. Reinoud slaagde vervolgens en mocht uit handen van voorzitter Han Tuenter het felbegeerde diploma in ontvangst nemen.

Vervolgcursus

Reinoud is onderhand in het bezit gekomen van de vervolgcursus niveau 2. Deze cursus begint met de les noteren, wat in de damsport belangrijk is om de partijen eventueel na te kunnen spelen. Bij de nationale competitie bijvoorbeeld worden de gespeelde partijen na afloop in “toernooibase” van de KNDB gezet, waarna ze kunnen worden gebruikt om de partij te analyseren. Vervolgens gaat deel 2 stapje voor stapje verder in de theorie, hierbij gaan veel standaardcombinaties de revue passeren. Een niet onbelangrijk element bij de damsport is de partijopbouw.

Ingezonden