Ensemble Eran Wajsenblum verzorgt concert in kerkje Oudeschans

OUDESCHANS – Vanmorgen verzorgde Ensemble Eran Wajsenblum een concert in het kerkje in Oudeschans.



Eran Wajsenblum is afgestudeerd blokfluitist. Hij streek na een internationale tournee neer in Bellingwolde. Hij begon zijn studie in 1987 in Israël en zette die in Nederland aan conservatoria in Utrecht en Amsterdam voort. Wajsenblum won verschillende muziekconcoursen, waaronder de Keren Sharet Competition. Na zijn afstuderen heeft hij zich ondergedompeld in de geschiedenis en methodologie van de blokfluit, als uitvoerend musicus en als docent.



Voor het concert in het garnizoenskerkje omringde hij zich met twee in de landelijke barokmuziekwereld bekende collega’s: Vincent van Laar, als continuospeler en solist o.a. verbonden aan Concerto d’Amsterdam en The Northern Consort en Wilma van der Wardt, cello. Zij is actief in binnen- en buitenland in verscheidene barokorkesten en ensembles zoals Concerto d’Amsterdam.

Op het programma stond muziek van: Bach, Purcell, Telemann, Pachelbel en Händel.

Het concert werd door zo’n 120 belangstellenden bijgewoond.

Het volgende concert in het kerkje in Oudeschans is op zondag 21 mei. Dan treedt het Zigeunerorkest Cserebogár op.

Foto’s: Jan Glazenburg