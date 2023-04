Bibliotheken Ter Apel en Bellingwolde heten de cursisten van de taalklas van harte welkom tijdens de Week van Taal

BELLINGWOLDE, TER APEL – De Week van Taal wordt gehouden van 17 tot 22 april 2023. Tijdens deze week zetten alle taalhuizen van de bibliotheken in de provincie Groningen en Noord-Drenthe hun deuren wagenwijd open. Zo ook voor de inburgeraars van de taalklas van RSG Ter Apel.

De taalcursisten van locatie Noord werden in de bibliotheek van Bellingwolde ontvangen door Hennie Nijmeijer, die al meer dan 40 jaar werkzaam is voor de bibliotheek. De cursisten kregen informatie over de rangschikking van de boeken waarna, ze de opdracht kregen om zelf een aantal boeken terug te zetten in de boekenkasten. Vervolgens werd een taalspel gedaan, namelijk taalbingo, waarbij Hennie voorlas uit een boek en de cursisten de woorden die zij hoorden op een blaadje moesten omcirkelen. Het ging hierbij dus om de woordherkenning.



De taalcursisten van locatie Zuid werden eveneens door Hennie ontvangen, maar dan in de bibliotheek van Ter Apel. Onder deze cursisten bevonden zich vele ouders, zodat Hennie het belang onder de aandacht bracht van het voorlezen van kinderboeken of het samen bespreken van prentenboeken. De cursisten vonden de platen uit het prentenboek ALFABET van Charlotte Dematons schitterend.

Vervolgens ging Hennie met behulp van een boek enkele spreekwoorden uitleggen zoals de benen nemen, de hond in de pot vinden, het feestvarken zijn, de appel valt niet ver van de boom enzovoort. Leuk om onze Nederlandse spreekwoorden te vergelijken met die van hun moedertaal. De cursisten waren erg geïnteresseerd in de uitleg van Hennie. Tot slot kregen ze nog uitleg over het lenen en het terugbrengen van een boek.



De taalcursisten waren allen bijzonder enthousiast over al die mooie en leerzame boeken. Zo zeer zelfs dat een aantal lid wil worden van de bibliotheek. Een mooie afronding van een bezoek aan de bibliotheek.

Ingezonden door Henriëtte van der Laag