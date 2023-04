Drie dagen feest bij Stichting Volks Vermaak Roswinkel

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 21 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WEER ZACHTE DAGEN | MET KANS OP BUIEN

Het wordt een heel ander weerplaatje dan gisteren want met een oostenwind is veel zachtere lucht bij ons gekomen en er zijn vandaag ook mooie zonnige perioden. Er komt vanmiddag uit het zuiden wel wat meer bewolking maar pas vanavond neemt de kans op buien bij ons toe en vannacht zal het tamelijk regenachtig worden. En: de temperatuur stijgt met die oostenwind en de zon naar maxima rond 19 graden!

Morgen zit de 20 graden er op veel plaatsen ook wel in. Want de buien van vannacht zijn dan eventjes weg en de zon breekt weer door. De lucht is dan ook vochtiger en dat ga je merken, misschien ook door een flinke bui die later in de middag en morgenavond zal komen.

Die buien zijn zondagochtend weer even weg maar zondagmiddag- en avond is de buienkans weer redelijk groot. Maximum zondag rond 15 graden. Die daling zet na het weekend door want dan is het ’s middags maar 9 tot 11 graden. Vooral maandag zijn er buien, daarna zijn er ook veel opklaringen en later in de week gaat de temperatuur daardoor weer wat omhoog.