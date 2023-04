Brandweer vaardigheidstoetsen in Veendam; Bellingwolde en Oude Pekela de grote winnaars

VEENDAM – Zaterdag werden in het centrum van Veendam de brandweer vaardigheidstoetsen gehouden. Dit gebeurde in en om het oude schoolgebouw van de Winkler Prins aan de J.G. Pinksterstraat.

Door verschillende korpsen uit de provincie werd er gespeeld en gestreden op twee banen. Aan de voorzijde, bij de hoofdingang van de school, werd de klasse brandbestrijding gespeeld. Het scenario hier was een uitslaande brand waarbij er nog mensen in het pand aanwezig waren.

Aan de achterzijde van de school, aan de J. Kazemierstaat, werd op het schoolplein en in de kelder de klasse 112 gespeeld. Het scenario hier was: tijdens snoeiwerkzaamheden was een voertuig over boomstam gereden en tegen de gevel beland (bestuurder was aan het bellen). De auto stond tegen de gevelmuur van het voormalig schoolgebouw. In deze baan heeft hij een medewerker van het hoveniersbedrijf aangereden en deze is bekneld geraakt onder de auto. (nabij het voorwiel). De melder was de eigenaar van het hoveniersbedrijf en deze was behoorlijk van slag. Hij heeft het niet zien gebeuren omdat hij bezig was met de minikraan/en kettingzaag. Na verkenning bleek dat de chauffeur van de auto nog in het voertuig zat (was aan het bellen tijdens ongeluk maar was verder niet gewond) De bestuurder was wel erg geschrokken. In de kofferbak van de auto lagen enkele vaatjes en een zak met poeder. Tijdens het incident ontstond er een brandje/rookontwikkeling in de kelder (bij het mengen van stoffen) van het pand. Een wat schimmig persoon lag bewusteloos onder aan de trap. Mocht hij tijdens de verkenning niet gevonden worden dan zou hij bij bewustzijn komen en hoestend trap naar boven lopen. De deur bleef op een kier open staan en rook was hierdoor zichtbaar. Deze persoon meldde dat Eddy nog binnen was bij de handel. Hij bleef onduidelijk over welke handel, maar zei wel dat hij er zo snel mogelijk uit moest en wees de brandweer tevens de snelste weg er naartoe. De enige toegangsweg was een vaste trap naar beneden (kelderprocedure).

Na een lange dag werd in de avond omstreeks 20:15 uur de winnaar bekend gemaakt. Brandweer Oude Pekela won de klasse brandbestrijding en brandweer Bellingwolde won de klasse 112. Hieronder de volledige uitslag.

Brandbestrijding – De eerste drie korpsen gaan door naar de gewestelijke toets op 13 mei in Workum

1 Oude Pekela

2 Delfzijl -2

3 Nieuwe Pekela

4 Hoogezand – 2

5 Wehe-den Hoorn

6 Finsterwolde

7 Team vakbekwaamheid (Fryslan)

8 Haren – 2

9 Slochteren

112 – De eerste drie korpsen gaan door naar de gewestelijke toets op 13 mei in Finsterwolde

1 Bellingwolde

2 Bierum

3 Siddeburen

4 Groningen Stad

5 Harkstede

6 Bedum – 2

7 Uithuizen – 2

8 Scheemda

9 Leek

10 Commandovoering

Info: Dennie Gaasendam en Brandweer Bellingwolde

Foto’s: Jacob Musch, Hemmo Kuiper, Brandweer Bellingwolde en Dennie Gaasendam, DG-Fotografie