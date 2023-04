Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 22 april, 09.00 uur door John Havinga

VANDAAG WARM | KOMENDE WEEK WEER ONDER DE 10 GRADEN

Vandaag is het bewolkt en trekt een gebied met regen vanuit het zuidwesten, noordwaarts over het land. Het wordt nog wel warm, voor de regen uit met maxima rond 19 à 20 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit een zuid- tot zuidwestelijke richting. Vanavond is het ook bewolkt en in het noordoosten en oosten regent het eerst nog. Later klaart het in het westen op. Er is weinig wind.

Morgen geregeld zonneschijn. In de ochtend is een enkele bui mogelijk, maar al gauw is het droog en breekt de zon af en toe door. De maximumtemperaturen komen te liggen rond 15 graden. In de avond volgt er opnieuw een neerslaggebied met regen en buien.

Vanaf komende week geleidelijk lagere temperaturen. Vooral maandag zijn er buien. Het wordt daarbij maandag nog wel 11 à 12 graden. De dagen daarna zijn er veel opklaringen maar wordt het kouder met maximumtemperaturen die onder de 10 graden uit zullen komen. Dit komt door de matige tot vrij krachtige noordwestenwind.