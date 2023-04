Westerwolde op bezoek bij MOVV Midwolda

MIDWOLDA – Vanmiddag reist Westerwolde af naar Midwolda, alwaar het plaatselijke MOVV haar opwachting maakt in een wedstrijd die als uitgangspunt voor beide ploegen heeft het ontlopen van rechtstreekse degradatie en de gevreesde nacompetitie. Voor het ontlopen van rechtstreekse degradatie hebben de ploegen respectievelijk nog één of twee punten nodig. Voor het niet hoeven deelnemen aan de nacompetitie en daardoor het derdeklasserschap in ieder geval nog met een jaar te verlengen, zullen er door beide ploegen uit de laatste drie wedstrijd nog wat meer punten moeten worden gehaald. Een en ander betekent dus dat met name de huidige stand op de ranglijst en het nog geringe aantal te spelen wedstrijden garant kunnen staan voor een boeiend treffen in Midwolda.

MOVV heeft uit de tot dusver negentien gespeelde wedstrijden 24 punten weten te behalen en neemt daarmee de negende plaats op de ranglijst in. In die wedstrijden scoorde de ploeg van trainer Dick Scholtens 47 keer en kreeg het 57 doelpunten tegen. Westerwolde heeft ook negentien wedstrijden gespeeld en staat met 25 punten een plaatsje hoger in de tussenstand. Het doelsaldo van de Vlagtwedders is 34 – 39.

Na de winst van vorige week tegen Gieten doen de mannen van Richard Streuding nog steeds mee in de strijd om de derde periodetitel. Scheidsrechter van deze wedstrijd, die om 14.00 uur wordt afgetrapt op het plaatselijke sportpark aan de Niesoordlaan, is de heer J.G. May uit Groningen.

