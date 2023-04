Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 26 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUDE KONINGSNACHT | MORGENMIDDAG WARMER

Na een koude nacht met minima van 1 a 2 graden is het ook overdag vrij koud want met moeite zal de temperatuur stijgen tot een graad of 9. Daarbij is het vrij rustig met een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest en regelmatig is er een beetje zon, maar lokaal kan ook nog een klein buitje vallen.

Zelfs vanavond zou nog een drup regen kunnen vallen maar vannacht zal zich dat waarschijnlijk tot het Hogeland beperken. Dus het is een droge Koningsnacht maar natuurlijk wel een koude, want de minimumtemperatuur voor vannacht is 2 graden boven nul. En er kan vorst aan de grond en op de auto optreden.

Morgenochtend is het daarna zeker ook niet warm maar er komt snel wat zon om ons een beetje op te warmen. In de middag zijn er ook nog zonnige perioden en dan wordt het heel aangenaam met 12 tot 14 graden en een zwakke tot matige zuidoostenwind. Het lijkt pas vrijdagnacht te zijn dat er vanuit het westen wat regen bij komt.

Overdag vallen er vrijdag nog een paar buien, zaterdag is het droog en zondag neemt de kans op een bui weer toe.