Het 4 mei comité Westerwolde Noord organiseerde jaarlijkse dodenherdenking in Blijham en Wedderveer

BLIJHAM, WEDDERVEER – Het 4 mei-comité Westerwolde Noord organiseerde op 4 mei weer de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument in Wedderveer. Daaraan voorafgaand werden er bloemen gelegd bij de oorlogsgraven op het kerkhof in Blijham.

Om 19:00 uur werd er eerst bij de oorlogsgraven in Blijham stil gestaan bij de vijf militairen die tijdens en crash in 1941 tegen de toren van de kerk in Blijham vlogen en om het leven waren gekomen, jongens van 19 t/m 26 jaar. Bij de graven werden door leden van het 4 mei comité bloemen gelegd en dhr. J. Stötefalk van muziekvereniging DOK uit Blijham blies de taptoe waarna er één minuut stilte werd gehouden.

Daarna om 19:40 uur begon de stille tocht vanaf de Albert Wubsbank in Wedderveer naar de “witte dame” aldaar. Een mooie opkomst ondanks vakantie waaruit blijkt dat de herdenking leeft in Westerwolde Noord. De taptoe werd ook hier vooraf aan de twee minuten stilte gespeeld en vervolgens het Wilhelmus door DOK uit Blijham.

Namens de gemeente Westerwolde werd door Saskia Ebbers, wethouder, en Wilt Meendering, raadslid, een krans gelegd. Ook de veteranen legden een krans. Alle basisscholen uit het noorden van Westerwolde legden bloemen. Zo ook door afgevaardigden van de dorpsvertegenwoordigers van Bellingwolde, Blijham, Oudeschans, Veelerveen, Vriescheloo en Wedde, deze hebben ook zitting in het 4 mei comité. Bloemen werden gelegd door de gezamenlijke vier protestantse gemeenten (Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde) en “Wedden dat het lukt” uit Wedde. Ook dit jaar werd door de Duitse gemeente Rhede door Hans-Bernd Lüsing, afgevaardigde namens de gemeente, een bloemstuk gelegd. Burgemeester Jens Willerdings was helaas verhinderd. De voormalige burgemeester van Rhede: Gerd Conens, die altijd aanwezig was als burgemeester en ook aanwezig bleef na zijn afscheid, legde vanavond ook bloemen.

De wethouder, Saskia Ebbers en voorzitter van het 4 mei comité, Astrid Lüürssen hielden beiden een toespraak. Beiden gingen over het thema van het landelijk comité 4&5 mei: “Leven met oorlog”.

Ondanks dat je denkt dat men geleerd heeft van het verleden blijkt dit nog steeds niet het geval te zijn. Met de oorlog in Oekraïne komt het toch dichterbij. Beide sprekers eindigde dan ook met de woorden: “dat wij momenteel leven mèt oorlog maar niet leven in een land in oorlog.

Van de scholen hebben één en soms meerdere kinderen een (zelfgeschreven) gedicht voorgedragen. Je merkt dat ook zij bezig zijn met de tijd waarin wij nu leven maar ook hoe de tijd vroeger geweest moet zijn. Hele indrukwekkende gedichten werden er voorgelezen. Je merkt dat ze op de scholen zich goed hebben voorbereid op deze bijeenkomst.



Tijdens de herdenking in Wedderveer werd naast het spelen van ons volkslied ook het Engelse en Pools volkslied gespeeld. Dit ter nagedachtenis aan de dood van de militairen in Blijham en de dood van een Poolse soldaat in Wedderveer. Maar wij staan ook stil bij de burgerslachtoffers in onze eigen regio. Volwassen, jongeren, kinderen die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Even na 20:30 uur vertrok de stoet weer naar de Albert Wubsbank.

Namens het 4 mei comité Westerwolde Noord

Astrid Lüürssen, voorzitter

Het comité 4 mei Westerwolde Noord bestaat uit:

afgevaardigden vanuit: st. 5 mei Bellingwolde, dorpsraden Blijham, Vriescheloo en Wedde, St. Vesting Oudeschans, Vereniging voor Plaatselijke Belang Veelerveen en ondergetekende.

Foto’s: Jacob Musch