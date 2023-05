Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 11 mei, 08.00 uur door John Havinga

VANDAAG EEN NATTE BOEL | VRIJDAG EN DIT WEEKEND BETER WEER

Er is veel bewolking en we krijgen te maken met neerslag, dat zal in de vorm van buien en regen zijn. Het wordt vandaag door de buien en regen van een front dat nadert vanuit Duitsland een natte boel. De zon krijgen we vandaag dan ook niet te zien. Er is ook maar een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de maximumtemperatuur is ongeveer 14 graden. Het is een soort zure appel waar we even doorheen moeten, want er is verbetering in aantocht.

Morgen krijgen we al een beter weertype en trekt het front bij ons vandaan. Het wordt daardoor een vrij zonnige en droge dag met temperaturen die flink kunnen profiteren van de zonneschijn. De maximumtemperatuur komt te liggen rond 20 graden. De wind daarbij wordt matig uit het noordoosten.

Het weekend heeft ook goede papieren en komt er qua temperatuur misschien nog wel een graadje bij en schommelen we tussen 20 en 22 graden. Het lijkt een mooi lenteweekend te worden met een matige wind uit het oosten tot noordoosten en vrij veel zon.