Een avond vol frustraties en machteloosheid

TER APEL, WESTERWOLDE – Naar aanleiding van een brandbrief van winkeliers uit Ter Apel heeft er gisteravond een spoedbijeenkomst plaatsgevonden tussen de winkeliers en een afvaardiging van het bestuur van de handelsvereniging Mercurius en de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Westerwolde. Dit na een reeks van incidenten waarbij de veiligheid van medewerkers en het winkelend publiek wederom in gevaar is gekomen met het recente dieptepunt: het incident bij de Jumbo in Ter Apel op donderdagavond jl. waarbij een groep asielzoekers zich zodanig heeft misdragen dat politie en marchaussee in groten getale moest optreden.

De winkeliers deden hun verhaal aan de gemeenteraad en aan de burgemeester dhr. Velema. Een verhaal van frustratie en machteloosheid. “Ondernemen in Ter Apel is niet leuk meer. Klanten willen/durven hun boodschappen niet meer in Ter Apel te doen. Winkeliers hebben te maken met afnemende inkomsten en steeds hogere kosten, veroorzaakt door het nemen van veiligheidsmaatregelen. Na 19.00 uur zijn er bijna geen klanten meer in de winkels, omdat inwoners niet meer op straat durven. Maar het allerergste is dat winkeliers de veiligheid van hun medewerkers en hun klanten niet meer kunnen garanderen”. Dit is een kleine greep uit de vele frustraties die zijn geuit. Machteloosheid, omdat ook de winkeliers zich geen raad meer weten met de situatie.

Diezelfde frustratie en het gevoel van machteloosheid wordt gedeeld door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. We staan achter onze winkeliers en onze inwoners en zetten ons gezamenlijk maximaal in om de rust en veiligheid terug te krijgen in Ter Apel.



De inzet is gericht op het realiseren van een versoberde opvang plus door het COA/Rijk voor kansarme asielzoekers die binnen een aantal weken operationeel moet zijn. Hierdoor zullen asielzoekers die weinig tot geen kans hebben op een positief besluit op hun asielaanvraag zoveel mogelijk op het COA-terrein worden gehouden, zodat zij beschikbaar zijn voor een supersnelle afhandeling van hun procedure. De overlastgevers zitten voornamelijk in deze groep. Zij zijn dan niet meer in de gelegenheid om overlast in het winkelcentrum of in het dorp te veroorzaken.

Maar wat te doen tot die tijd? Winkeliers merken dat incidenten zich steeds vaker voordoen, maar ook ernstiger van aard zijn. Medewerkers worden geïntimideerd en bedreigd en de samenleving is de overlast ook meer dan zat. Het rondhangen van asielzoekers bij huizen in Ter Apel en omgeving, het voelen aan auto’s, het drinken van alcohol in het openbaar is inwoners een doorn in het oog. Ter Apel is er klaar mee! Escalatie hangt in de lucht. Ook weten we dat als de incidenten in het winkelcentrum en de omgeving van Ter Apel toenemen, dat ook de situatie op het COA-complex zelf onveilig is, voor de medewerkers en de echte vluchtelingen die daar worden opgevangen is dit onacceptabel.

De middelen om de overlast te stoppen liggen in handen van de staatssecretaris, van de ministeries en van de landelijke politiek. Maar totdat er èchte oplossingen komen, hebben wij te maken met deze realiteit.

Het invoeren van een avondklok is juridisch niet houdbaar. Het sluiten van het COA-complex op korte termijn is juridisch geen optie. Voor het ontbinden van de overeenkomst met COA moet een mediationtraject doorlopen worden (dit is inmiddels gedaan) en moet het traject om te komen tot nieuwe contractuele afspraken spaak lopen. Pas dan kan de gemeente Westerwolde zo nodig naar de rechter om te verzoeken om de overeenkomst te ontbinden.

Wat kunnen we dan nog doen om de winkeliers en inwoners te ondersteunen? De aanwezigheid van politie en marchaussee is reeds opgeschaald en het team BOA’s van de gemeente is uitgebreid. Winkeliers geven aan dat zij meer beveiligers nodig hebben die bij de deuren van de winkels kunnen staan. Ondanks dat het vinden van goede beveiligers door krapte op de arbeidsmarkt moeilijk is, zetten we daarop in. Ook eisen wij een uiterste inspanning van het COA en van staatsecretaris Van den Burg om de overlastgevende groep de komende weken binnen het COA-terrein te houden voor hun eigen veiligheid en voor de veiligheid van onze inwoners. Dit is geen vrijblijvend verzoek! Ook tijdens de nog lopende onderhandelingen naar nieuwe contractuele afspraken verwachten wij eenvoudigweg bescherming van rechten en veiligheid van onze inwoners.

Het is duidelijk, de maat is meer dan vol. Daarin liggen de winkeliers en de fractievoorzitters van de gemeenteraad op één lijn. Als gemeenteraad staan wij recht achter onze winkeliers en moet alles op alles worden gezet om de overlast te stoppen en rust en veiligheid terug te krijgen in Ter Apel. We steunen de aanpak van onze burgemeester om steeds weer de staatssecretaris te beroepen op zijn verantwoordelijkheid. Wij kunnen als gemeenteraad niet verantwoordelijk worden gehouden voor het falende asielbeleid van de landelijke politiek. Maar wij nemen onze verantwoordelijk om de veiligheid voor onze inwoners te organiseren zwaar op en het is juist die veiligheid die nu ernstig onder druk staat.

De burgemeester zal de uitkomsten van deze bespreking neerleggen bij de staatssecretaris. De winkeliers en de fractievoorzitters spreken elkaar in juni opnieuw om vinger aan de pols te houden.

Ingezonden namens de fractievoorzitters van de Gemeenteraad Westerwolde in vertegenwoordiging van de Burgemeester door Herma Hemmen.