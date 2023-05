Feest op Educatiecentrum Bostuin

BLIJHAM – Het is feest bij Educatiecentrum Bostuin.

In twee jaar tijd is Educatiecentrum Bostuin van idee volgroeid tot een bedrijf waar ontzettend veel is gebeurd! Dat vraagt om een feestje in de feestweek van Blijham.

Op 12 juni vieren we feest met de Hilliglo in Holwierde. Deze school heeft ons een jaar lang voor 1 dag in de week ingehuurd voor buitenlessen. Het team op de Hilliglo hebben we daarbij meegenomen in hoe buitenlessen georganiseerd worden. Volgend jaar gaan we meer in een begeleidende rol en daarna staat er op de Hilliglo een team dat niet langer alleen in het leslokaal lesgeeft maar in de echte context en in hun prachtige schooltuin. Wij zijn maar wat trots op Team Hilliglo. En ook met onze samenwerkingspartner het IVAK. We gaan in het buitenschools programma op 12 juni op kindcentrum Opwierde op jacht naar waterbeestjes.

Op 14 juni starten we om 10.00 uur met de activiteiten wildpluk-kruidenboter, zelf vuur maken, omelet van kwartel-, eenden- en kippeneieren maken en een les rond het gemaal van onze partner Waterschap Hunze en Aa’s met de groepen 5&6 van De Wiekslag (Sooog) en Loopplank (Vco) uit Blijham. Mede mogelijk gemaakt door de financiering van Dik Groen. De Bostuin bestaat nu uit maar liefst 3ha groenbeleving.

In de middag sluiten we van 15.30 tot 17.00 aan bij de feestweek van onze partner Buitengewoon Blijham, en maken we bij onze partner Palaios Arboretum Blijham een verlenging van het blote-voeten pad. We hopen op net zo’n grote instroom als vorig jaar.

Met onze partner Tijd voor toekomst Oldambt is ons tweede team die middag actief in Heiligerlee voor het buitenschools programma van Monsinai. We gaan weer lekker op onderzoek in het bos. Ook op 15 juni zijn we hier aanwezig.

15 juni zijn we met partner Tijd voor toekomst Stadskanaal, om met onze keukenkar te koken bij de Neutenboomschool.

In de avond is er een inloop mogelijk tijdens de intervisieavond voor Bostuindocenten. Iedereen is welkom u kunt zich opgeven via Intervisieavond moestuinieren op Educatiecentrum De Bostuin, Blijham – Alliantie Schooltuinen Deze avonden organiseren we 14 keer per jaar gezamenlijk met onze partner Jong leren eten vanuit GGD Groningen. Wie weet: wordt u ook Bostuindocent? Met onze mooie boekingen van het komende jaar gaan we opschalen naar drie betaalde docententeams dus u bent meer dan welkom.

De feestweek sluiten we 16 juni af met moestuin/ kookles op De Vlonder in de eigen moestuin van de school die we met alle leerlingen en docenten de afgelopen periode weer tot bloei hebben laten komen.

In de middag komt De Wiekslag ons weer helpen in de moestuin op de Bostuin. Zij hebben dit jaar, net als onze internationale partner Brueninghaus hugelkultur, tuinen aangelegd.

Kortom een normale week voor team Bostuin met een feestelijk tintje. Wij hebben er zin in. Gewoon doen het kan!

Ingezonden