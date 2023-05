Muziek verbindt, Open podium bij de Hof van Sellingen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 31 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG VEEL ZON | MORGEN WEER BEWOLKING

Door een zwakke tot matige noordoostenwind is het vandaag een overwegend zonnige dag, met vanmiddag wat meer wolkenvelden. Maar de zon is goed voor de temperatuur wan die stijgt naar 20 of 21 graden, een stuk hoger dan de 15 graden van gisteren. Het verschil komt vooral door de noordoostenwind die minder koelte van zee aanvoert.

Morgen waait de wind uit het noorden of zelfs noordwesten. Dan zal er zeker weer meer bewolking en frissere lucht komen. En net als gisteren is er ook morgen kans op wat motregen, vooral in de ochtendperiode. De maximumtemperatuur is net als gisteren zo’n 15 graden.

Vrijdag en zaterdag is er opnieuw een noordoosten-wind. Dan is er dus weer meer zon en zijn de temperaturen hoger. Vrijdag kan het 20 graden worden, zaterdag 21 of zelfs 22 graden. Daarna gaat het opnieuw een paar graden omlaag en naast de wisseling in temperatuur wisselt ook de zon af met bewolkte perioden.