Nadja Siersema nieuwe fractievoorzitter GroenLinks Provincie Groningen

GRONINGEN, STADSKANAAL – De fractie van GroenLinks Provincie Groningen heeft Nadja Siersema uit Stadskanaal benoemd als nieuwe fractievoorzitter. Hiermee neemt zij het stokje over van lijsttrekker en gedeputeerde Melissa van Hoorn.

Van Hoorn blijft in ieder geval tot de installatie van een nieuw college aan als Statenlid en gedeputeerde namens GroenLinks. In de praktijk bleek het fractievoorzitterschap lastig te combineren met de functie van gedeputeerde. In gezamenlijk overleg is daarom Nadja Siersema gekozen als nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks. Melissa van Hoorn: “Op dit moment ben ik in het college nog aan het werk aan een aantal grote dossiers. Hierbij is het noodzakelijk om politiek inhoudelijk te kunnen blijven sturen vanuit het gedachtengoed van GroenLinks, waar ik mijn aandacht nu volledig op wil richten. Met Nadja krijgt de fractie een waardig opvolger.”

Nieuwe fractievoorzitter Nadja Siersema reageert verheugd: “Samen gaan we voor een groene en sociale provincie Groningen. Als fractie laten we dit geluid horen in de Statenzaal, zodat we voor positieve veranderingen blijven zorgen op belangrijke thema’s, zoals het gasdossier, openbaar vervoer, natuur, landbouw, duurzame energie en sociale voorzieningen. Ik kijk uit naar de komende periode met elkaar, dat we als team ons verder hiervoor inzetten”

