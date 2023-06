Beleef het Ommelander Ziekenhuis tijdens de Open Dag op 1 juli

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis opent op zaterdag 1 juli haar deuren voor iedereen uit de regio. Beleef het ziekenhuis voor één dag op unieke wijze. Tussen 9.00 en 15.00 uur is er in het ziekenhuis aan de Pastorieweg 1 in Scheemda van alles te zien.

Er is er veel te zien en beleven. Er is een route door het ziekenhuis die onder andere de operatiekamers, intensive care, verloskunde, oogheelkunde en de kinderafdeling laten zien. U kunt meer leren over een MRI- of CT-scan, een ambulance van binnen bekijken of ervaren hoe de spoedeisende hulp is geregeld. Altijd al willen weten hoe een hart of darm er van binnen uitziet? U kunt er op 1 juli zelfs doorheen lopen.

Beleefroute voor kinderen

Kinderen komen ogen en oren te kort op de Open Dag. Voor hen zijn er speciale punten met natuurlijk een bezoek aan de poppendokter. Dus neem je knuffel of pop zeker mee!

Preventie en leefstijl

Tijdens de Open Dag is er extra aandacht voor leefstijl en preventie. We willen mensen die ziek zijn als het kan beter maken en zo goed mogelijk helpen en begeleiden. Het is nog mooier als we kunnen voorkomen dat mensen ziek worden en daardoor langer in goede gezondheid leven. Daarom zetten we als ziekenhuis in op preventie en gezond leven. Voorkomen is beter dan genezen, dat vinden wij óók! En een goede gezondheid begint bij jezelf.

Komt u ook?

Het volledige programma van de open dag is te vinden op www.ommelanderziekenhuis/opendag.

De open dag is gratis.

Vijf jaar Scheemda

In 2018 werden de eerste patiënten geholpen in de toen nieuwe locatie van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Nu, vijf jaar later, openen opnieuw de deuren voor een kijkje achter de schermen. Het ziekenhuis wil graag aan iedereen laten zien wat het te bieden heeft voor patiënten, hoe er elke dag met ruim 1.300 bevlogen medewerkers hard wordt gewerkt om patiënten de beste zorg te leveren, kinderen de gelegenheid geven om op een speelse en laagdrempelige manier kennis te maken met het ziekenhuis en uiteraard wil het Ommelander mensen enthousiast maken voor het werken in het ziekenhuis.

Bron: OZG