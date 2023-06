TAMOIL Semifinale EK Zijspannen in Loppersum

LOPPERSUM – Het is de MFAC Loppersum wéér gelukt om een topevenement naar Loppersum te halen.



Voor de 11e keer in haar bestaan, wordt de Semi Finale EK Zijspannen op 10 juni a.s. verreden op het Lopster ovaal aan de Bosweg in Loppersum. Een groot deel van de Europese Zijspantop zal dan strijden om de zes felbegeerde tickets voor de grote finale van het Europees Kampioenschap welke op 12 augustus in het Duitse Bad Hersfeld wordt verreden. Onder hen oud clubrijdster van de MFAC Loppersum, Sandra Mollema. Na vijf jaar bij zevenvoudig Europees Kampioen William Mathijssen in de bak te hebben

gezeten is ze sinds vorig jaar de vaste bakkeniste van de Duitse topcoureur Markus Brandhofer en 10 juni weer terug op haar “thuisbaan” in Loppersum. Afgelopen Pinksterraces in Stadskanaal wist deze Duits/Nederlandse combinatie al een mooie tweede plaats te behalen in een sterk internationaal zijspanveld. Zij zijn dan ook één van de kanshebbers op de Lopster kleipiste.

Naast de Semifinale EK Zijspannen zijn er races in de 2e ronde van het Dutch Open Grasstrack. In de klasse ONK Special Senioren is regerend Europees en Nederlands Kampioen, Romano Hummel één van de topfavorieten. Hummel bewees vorig jaar al zeer goed uit de voeten te kunnen op de baan in Loppersum en zal er dan ook alles aan doen om ook dit jaar op het hoogste treetje te staan. Stevige concurrentie zal hij echter krijgen van de in een blakende vorm verkerende Dave Meijerink. Beide coureurs waren ook afgelopen Pinksterraces in Stadskanaal zeer aan elkaar gewaagd en uiteindelijk leidde dit tot een mooie overwinning voor Dave Meijerink. Maar op de relatief korte baan in Loppersum is dit nog géén garantie voor succes en zal hij er alles aan moeten doen om Hummel achter zich te houden.

Het beloofd dan ook een mooi duel te worden tussen beide kemphanen.



Naast deze Special-klasse rijdt ook de Nederlandse top van de Shorttrack in Loppersum, in de klassen NK ST250cc en NK ST500cc. Gezien het grote deelnemersveld in deze beide klassen, en de zinderende wedstrijden zoals deze reeds in Vries en Balkbrug zijn verreden, is spektakel verzekerd, want de coureurs zijn zeer aan elkaar gewaagd.



Het hoofdprogramma zal in de avond plaats vinden. Hieraan gaan de trainingen en het dagprogramma vooraf. Vanaf 10.00 uur zullen de diverse Jeugd & Nationaal klassen gaan trainen, en om 13.00 uur

zullen zij hun wedstrijden verrijden om de felbegeerde punten. Vanaf 11.00 uur komen dan de zijspannen voor het eerst in de baan om hun trainingsrondjes te rijden. De trainingen van de klassen in het Dutch Open Grasstrack beginnen om 15.00 uur. Waarna om 16.30 uur de rijdersvoorstelling van de Semi Finale EK Zijspannen en het Dutch Open Grasstrack zal plaats vinden.

Tevens zal dan ook worden stil gestaan bij het naderende afscheid van speaker, en “oud- Lopster” Kor Wiersema. Na 53 jaar, en 10 juni voor de 35e maal als speaker aanwezig in Loppersum, besluit

Wiersema na dit seizoen de microfoon aan de wilgen te hangen. De typische uitdrukking van Wiersema “Armen naar beneden en het licht op groen…” zal dan niet meer te horen zijn op de Nederlandse grasbanen.



Rond de klok van 17.00 uur zal het grote geweld echt losbarsten en zal Loppersum trillen op haar grondvesten als het hoofdprogramma van start gaat. MFAC Loppersum nodigt iedereen uit om al vanaf vrijdagavond 09 juni aanwezig te zijn op het fraaie sportpark aan de Bosweg in Loppersum. In samenwerking met Sportclub Loppersum zal, het inmiddels traditionele voetbaltoernooi, met deelname van een team van de MFAC en diverse teams uit de regio plaats vinden. Na afloop verzorgen de lokale DJ ’s Loco Steves (incognito) onder het genot van een hapje en een drankje de muziek. Kampeerplaatsen met douches en toiletten in de nabijheid van de baan zijn vanaf donderdagavond 8 juni beschikbaar.

Ingezonden

Foto’s: Baansportfansite