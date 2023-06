Wederom brand bij “rotte kies” Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 7 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE BEWOLKT | VANAF VRIJDAG ZOMERS WARM

Het is vandaag allemaal nog vrij zonnig maar vanuit Duitsland komt er af en midden- en hoge bewolking tot bij ons. Meer bewolking is er in het oosten van het land en daar is zelfs kans op een enkele bui. De temperatuur kwam gisteren maar tot 19 á 20 graden en ook vanmiddag ligt de temperatuur rond de 20 graden, door een matige noordenwind.

Morgen zijn de verandering ook nog klein met een zwakke tot matige noordoostenwind, vrij veel zon, een maximum rond 21 graden. Maar vrijdag gaat de wind draaien naar noordoost tot oost, en daarmee gaat de temperatuur snel omhoog. Het kan vrijdag al 25 graden en met een oostenwind is het dit weekend zomers warm met een maximum van 26 tot 28 graden.

Daarbij is het nog steeds overwegend zonnig en buien hoeven wij dit weekend nog niet te verwachten, alleen in het zuiden lijkt er dan kans op een regen- of onweersbui. Zelfs begin volgende week zit regen er voor ons niet direct in, ook dan is er nog vrij veel zon. Wel lijkt de temperatuur na het komend weekend iets omlaag te gaan.