Montmartre Sellingen viert 30ste editie

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 13 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

IETSJE MINDER WARM | NOG WEL VEEL ZON

Het is ook vandaag -en morgen en overmorgen- zonnig zomerweer en het is behoorlijk warm met vanmiddag een maximum van 27 graden en morgen en overmorgen ook nog wel een graad of 25. Maar zo warm als in het weekend zal het toch niet meer zijn en ’s ochtends is er sowieso een lekkere koelte met temperaturen van 15 tot 20 graden. Er komen morgen en vooral donderdag een paar wolkenvelden voorbij maar buien blijven dan in Duitsland.

De wind draait ondertussen naar noordoost tot noord maar daarmee wordt het niet veel koeler want ook eind van de week is het ’s middags 23 tot 25 graden. Het lijkt ook in het weekend redelijk zomers te zijn en buien maken eigenlijk pas begin volgende week enige kans.

Want het weerpatroon zit tot zondag nog vast met hogedrukgebieden boven Noorwegen en Zweden, en in het weekend ook weer boven Schotland en de Noordzee. Pas als dat zelf is opgelost kunnen er buien uit het zuidwesten komen en dat is op z’n vroegst begin volgende week.