In Veele gestolen GPS apparatuur aangetroffen in Litouwen

VEELE, LITOUWEN – Bij loonbedrijf Bruggers gestolen GPS apparatuur is in Litouwen aangetroffen.

Dit meldt wijkagent Aalderd Koning op Twitter. De GPS bollen en bijbehorend apparatuur zijn drie jaar uit landbouwvoertuigen van loonbedrijf Bruggers gestolen. De spullen werden in Litouwen aangetroffen en met met behulp van Interpol sinds gisteren weer terug bij de eigenaar.

De afgelopen jaren is er een toename in het aantal aangiftes van diefstallen van GPS apparatuur. Vooral in de zaai- en oogstmaanden van mei tot en met september zijn akkerbouwbedrijven doelwit. In de nacht grijpen dieven hun kans om in te breken in schuren en de daarin gestalde tractoren. In 2019 zijn er 16 meldingen van diefstal gedaan bij de politie, in 2020 steeg het aantal meldingen naar 49. In het coronajaar 2021 was er een daling naar 8 meldingen, in 2022 werd 49 keer aangifte gedaan. Een stijging van meer dan 60% in drie jaar tijd. Het totale schadebedrag in 2022 bedroeg 1,7 miljoen euro. (Klik HIER voor meer informatie).