Menzis en Huis voor de Sport Groningen bundelen krachten

GRONINGEN – Op woensdag 14 juni jl. hebben zorgverzekeraar Menzis en Huis voor de Sport Groningen de huidige samenwerking bekrachtigd door hun handtekening te zetten onder een partnerschap met als doel: het stimuleren en versterken van de leefkracht van inwoners van de provincie Groningen door middel van bewegen.



De ondertekening door Karin Zwart, directeur van Huis voor de Sport Groningen en Marc Collast, manager Zorg- en Gezondheidsreis bij Menzis, vond plaats tijdens de senioren beweeggroep bij wijkcentrum “bij Van Houten” in de Oosterparkwijk in Groningen.

Thema ‘Meer bewegen’

Beide organisaties willen alle Groningers in beweging krijgen en realiseren zich dat hiervoor samenwerking nodig is tussen verschillende partijen. Menzis heeft de missie “Ieder mens leefkrachtiger”, nu en in de toekomst en wil voorop gaan naar een leefkrachtiger Groningen door het verzekeren van duurzaam toegankelijke zorg en meer inzet van preventie. Op dit terrein stelt zij het thema “Meer bewegen” centraal. “Bij Menzis stimuleren we mensen om in beweging te komen, want bewegen is leuk, gezond en versterkt je leefkracht”, zegt Marc Collast. “Daarom werken we samen met Huis voor de Sport Groningen en zorgen we ervoor dat inwoners uit de regio op een laagdrempelige manier meer kunnen bewegen en in contact komen met elkaar.” Dit sluit naadloos aan bij Huis voor de Sport Groningen dat zich, met inzet van sport en bewegen in samenwerking met meerdere partners, sterk maakt voor een actieve en gezonde leefstijl in de provincie Groningen.



Samenwerking versterken

De huidige samenwerking richt zich met name op valpreventie, de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), OldStars en de Nationale Diabetes Challenge. Doel is om elkaar nu verder te versterken op de doelstellingen van beide organisaties door het beter aansluiten op elkaars projecten/activiteiten om inwoners/leden te helpen in beweging te komen voor een sterkere leefkracht. Hierbij is aansluiting bij het regiobeeld en de regiovisie, waarover we overeenstemming hebben binnen het netwerk Gezondheids Overleg Groningen, van belang. Ook gaan beide partijen elkaar versterken in communicatie-uitingen. “Met dit partnerschap kunnen we onze krachten nog meer bundelen en maken we ons, met inzet van sport en bewegen, nog sterker voor het gemeenschappelijke doel: gezonde Groningers”, aldus Karin Zwart.

Ingezonden