Jarno Duursma verzorgt lezing over de huidige staat en toekomstige ontwikkelingen van AI

STADSKANAAL – Deze maand presenteert de bibliotheek van Stadskanaal de spannende expositie AI Parade

In de hele maand juni presenteert de bibliotheek van Stadskanaal de spannende expositie AI Parade, een evenement dat gewijd is aan kunstmatige intelligentie en de impact ervan op onze samenleving. De expositie omvat een installatie waarin van alles te leren is over kunstmatige intelligentie en een breed scala aan activiteiten, waaronder workshops, lezingen en debatten, die het publiek de gelegenheid bieden om kennis te maken met dit boeiende en snel evoluerende domein.

De AI Parade is een unieke kans voor inwoners van Stadskanaal en omgeving om de wereld van kunstmatige intelligentie te verkennen en te ontdekken hoe het onze dagelijkse levens beïnvloedt. De expositie, die gedurende de hele maand juni plaatsvindt, belicht verschillende aspecten van AI en biedt zowel informatieve als interactieve ervaringen voor bezoekers van alle leeftijden.

Het programma van de AI Parade omvat diverse hoogtepunten die zeker de interesse zullen wekken van zowel experts als nieuwsgierige beginners. Zo was er vanmiddag een lezing van Jarno Duursma, een onafhankelijk technologie- expert, publicist, onderzoeker en spreker op het gebied van digitale technologie. Hij schreef vier boeken, onder andere over kunstmatige intelligentie, creatieve machines, deepfake technologie en blockchain. Hij is veelvuldig te zien in dagbladen en landelijke media zoals EenVandaag, NOS, RTL4 en schrijft opinie-artikelen voor onder andere FD, NRC en Volkskrant en hij is maker van de ‘listening to the future’ tech-podcast en de ‘Trending in Tech’ nieuwsbrief.”

Jarno verzorgde een boeiende lezing over de huidige staat en toekomstige ontwikkelingen van AI. Bij de lezing was onder andere wethouder Egbert Hofstra van de gemeente Stadskanaal aanwezig.

Twee andere evenementen die tijdens de AI parade worden georganiseerd zijn:

Woensdag 28 juni om 14:30 uur – Maak kunst met AI

Deze workshop biedt bezoekers de mogelijkheid om zelf kunstwerken te maken met behulp van AI-tools. Van schilderen tot beeldhouwen, de creatieve mogelijkheden zijn eindeloos wanneer menselijke verbeelding wordt gecombineerd met de kracht van kunstmatige intelligentie.

Donderdag 29 juni om 19:00 uur – VPRO Tegenlicht meet-up

De AI Parade wordt afgesloten met een inspirerende VPRO Tegenlicht meet-up. Tijdens deze bijeenkomst worden de documentaire en het onderwerp van de uitzending besproken,

Bezoekers kunnen voor meer informatie over de AI Parade en het volledige programma terecht op de website van Biblionet Groningen via http://biblionetgroningen.nl/agenda/stadskanaal. Hier kunnen geïnteresseerden gedetailleerde informatie vinden over de verschillende evenementen, aanvangstijden en locaties en aanmelden.

Foto’s: Hemmo Kuiper