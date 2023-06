Olifant tijdens narcose overleden

EMMEN – Maandagmiddag is in WILDLANDS Adventure Zoo Emmen een Aziatische olifant overleden. Dat gebeurde bij de verhuizing van het dier.

Twee oudere olifantenstieren uit Emmen zouden maandag op transport gaan naar een ander dierenpark. Bij de verplaatsing van het tweede dier in de verhuiscontainer was het nodig het dier te kalmeren; helaas is hij niet wakker geworden uit deze narcose.

De overleden olifant is voor onderzoek naar Utrecht gebracht, de andere stier is wel onderweg naar zijn nieuwe onderkomen. Het EEP (fokprogramma) van de Aziatische olifant is op het hoogte gesteld. Uiteraard is deze gebeurtenis impactvol voor het team van verzorgers.

Bron: Wildlands