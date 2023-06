Scootmobiel cursus bij het Lint in Musselkanaal geslaagd



MUSSELKANAAL – Stralend weer én enthousiaste deelnemers tijdens de eerste Scootmobiel cursus bij het Lint.

Woensdag 21 juni j.l. vond de eerste Scootmobiel cursus plaats bij het Lint aan het Willem Diemerplein in Musselkanaal. Het werd een succesvolle middag, niet in de laatste plaats dankzij het stralende weer én 8 enthousiaste deelnemers. Deze middag is georganiseerd door VNN, Mobi-Care en Welstad.



De eerste groep ging naar binnen in het Lint voor een theorie gedeelte over Scootmobielen in het verkeer. De tweede groep ging op de Parkeerplaats speciale verrichtingen uitvoeren

(o.a. slalom rijden en achteruit inparkeren).



De deelnemers werden uitstekend geïnstrueerd door de vrijwilligers van VNN en van Mobi-Care. Daarna gingen we gezamenlijk een tochtje maken door Musselkanaal. De dag werd afgesloten met het uitreiken van oorkondes voor de deelnemers!

Ingezonden