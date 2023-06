Commissaris van de Koning René Paas brengt een werkbezoek aan Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 23 juni, 07.30 uur door John Havinga

WARM EN ZONNIG | VOLGENDE WEEK IETS KOELER MET EEN BUI

Het wordt een zomers warme dag met maximumtemperaturen rond 24 à 25 graden. De zon gaat in de loop van de ochtend schijnen en vanmiddag breekt het helemaal open en zijn er nog wat stapelwolken. De wind komt uit het westen tot noordwesten en wordt matig.

In het weekend blijft het warm en zonnig en het wordt steeds wat warmer. Morgen ligt het maximum rond 26 graden en zondag wordt het 28 à 29 graden. We hebben daarbij dan uiteindelijk in de late avond van zondag of maandagnacht te maken met enkele regen- en onweersbuien.

Volgende week wordt iets koeler met een enkele bui met temperaturen die maandag tot en met donderdag schommelen tussen 21 en 23 graden. Er is wat onstabiliteit waar te nemen op de weerkaarten, waardoor we soms een dag hebben met een paar lichte buitjes of buien. Dit lijkt aan het einde van de week wat toe te nemen.