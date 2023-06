Zicht op de Energiebuffer Zuidwending

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u nieuws over de activiteiten bij de Energiebuffer in Zuidwending.

Energiebuffer Zuidwending: locatiekeuze cavernepads & Open Dag

Vlak voor de zomervakantie neem ik u graag nog even mee in de ontwikkelingen voor de opslag van waterstof in zoutcavernes. Er zijn sinds het vorige Tonckeltje belangrijke stappen gezet. Ook kijk ik al even vooruit naar de Open dag die we na de zomervakantie willen organiseren. Maar ik begin met ‘de baas van morgen’.

Baas van morgen

Net als vorig jaar ontvingen we twee leerlingen van een basisschool op onze installatie. Zij zijn de medewerkers van de toekomst, de bazen van morgen. De vraag aan Nick en Levy was hoe we onze collega’s blijer kunnen krijgen. Dat leverde mooie inzichten op.

Informatiemarkt 10 mei

Op 10 mei was er een goed bezochte informatiemarkt over de realisatie van de opslag van waterstof. Zo’n 65 omwonenden kwamen informatie ophalen en brachten hun vragen in voor de onderzoeken die in de komende periode gaan plaatsvinden. Het ministerie van EZK zal in de komende periode reageren op de vragen en bepalen wat wordt meegenomen in de onderzoeken. Deze reactie wordt dan ook geplaatst op de website: www.rvo.nl/zuidwending. In een bijpraatsessie die we na de zomer willen organiseren, komen wij zeker ook op de inhoud terug.

Positie cavernepads

In de april-editie van ’t Tonckeltje meldde ik al dat we in een tekentafelsessie met omwonenden randvoorwaarden hebben opgehaald voor de positie van de asfaltplaten. Hier komen de boorgangen naar de ondergrondse cavernes aan het oppervlak. Op basis van deze inbreng, de technische haalbaarheid, de lijnen in het landschap en aansluiting bij andere cavernepads hebben we gekozen voor de volgende beoogde locaties voor deze asfaltplaten, weergegeven als groene vierkantjes op onderstaande foto.

Vakantie

Ten slotte wil ik u vanaf deze plek een fijne vakantie wensen. Onze medewerkers gebruiken deze periode om (met hun gezin) de rust op te zoeken na al het harde werken. Tot na de zomervakantie!

Door: Frido Overmars | Area Manager Noord Nederland

Ingezonden door Gerben van Dijk