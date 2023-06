Ontmoet en groet echte kunstenaars bij galerie Kijk ’s Kunst

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 25 juni, 08.30 uur door John Havinga

TROPISCHE ZONDAG | DEZE WEEK ENKELE BUIEN EN MINDER WARM

Het wordt een tropische zondag met maximumtemperaturen rond 29 à 30 graden vanmiddag. De wind komt daarbij vanmiddag uit het zuidoosten tot zuiden en wordt zwak tot soms matig, 2 à 3 Bft. We hebben flinke zonnige perioden en nauwelijks bewolking. Het beste is; goed insmeren wanneer we lang in de zon vertoeven en voldoende water drinken.

Vannacht krijgen we enkele onweersbuien die de warmte gaan verdrijven. Morgen ligt het kwik dan ook wat lager. Het wordt ongeveer 22 à 23 graden, bij een matige west-noordwestenwind. Mogelijk komen er ook dinsdag een paar buien tot ontwikkeling in de middag. Het wordt dinsdagmiddag ongeveer 21 graden, bij een matige west-noordwestenwind.

Komende week blijft het wat wisselvallig met buien en die kans lijkt alleen maar groter te worden tegen het einde van de week. Woensdag en donderdag wordt het eerst nog even 23 tot 25 graden. Vrijdag en in het weekend is het dan weer 20 à 21 graden en de natuur wordt dus tegelijkertijd voorzien van de broodnodige neerslag.