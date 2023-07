ONSTWEDDE – KVA en MOOIJ organiseerden samen kampvuuravond voor mannen en vrouwen in Onstwedde



KVA (Kampvuuravond voor mannen) en Mooij, (zij organiseren vrouwenactiviteiten, waarbij vriendschap, gezelligheid en ontmoeting centraal staan), hadden op vrijdagavond samen een kampvuuravond voor mannen en vrouwen op de Woldbrink in Onstwedde.

Het was een gezellige avond, met kampvuurtjes, muziek, koffie, thee, fris, een warme hap én een leuke activiteit: touwtrekken!

Na het touwtrekken, waarbij de vlag over de streep getrokken moest worden, bracht Jarno Holtman uit Assen verdieping met een kort praatje uit de Bijbel over “Wie trek jij over de streep”?

Jarno is in het dagelijks leven coach, spreker en psycholoog.

Hij verdiept zich graag in de Bijbel en is betrokken bij Alpha en International Justice Mission.