Jan Starke koploper damtoernooi in Friesland

SURHUISTERVEEN, OUDE PEKELA – Jan Starke uit Oude Pekela is momenteel de trotse koploper van het 32e “Zomerdamtoernooi Friesland Beneluxvetbv PFDB 2023” Dit toernooi speelt zich om en om af in “De Lantearne” in Surhuisterveen op de maandagavond en in het “Hof van Schoterland” in Mildam op de dinsdagavond. Op het programma staan 15 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 40 minuten + 1 minuut per zet”. De organisatie, onder auspiciën van de Provinciaal Friese Dambond (PFDB) heeft wel een voorwaarde opgenomen in het reglement. Om voor een prijs in aanmerking te komen, dienen minimaal 10 partijen worden afgewerkt. Daarbij zijn de deelnemers virtueel ondergebracht in 3 ratinggroepen. De C-groep tot 900 ratingpunten, B-groep 900 tot 1100 punten en de A-groep boven de 1100 ratingpunten.

Oost Groningen

Oost-Groningen is bij dit toernooi vertegenwoordigd door Han Tuenter uit Westerlee en Jan Starke uit Oude Pekela. Han staat in de middenmoot met 7 punten uit 9 partijen en Jan Starke is trotse koploper met 5 punten uit 3 partijen. Onderhand zijn 10 ronden afgewerkt en resteren nog 5 ronden namelijk op 10, 18 en 24 juli en op 1 en 7 augustus.

“Zomerdamweek DCH Heerenveen-Mildam 2023”

De Zomerdamweek DCH Heerenveen Mildam speelt zich af van 3 t/m 7 juli in het “Hof van Schoterland” in Heerenveen. De maximaal 60 deelnemers werken dan 9 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 40 minuten + 1 minuut per zet”. Onder de deelnemers bevinden zich Han Tuenter uit Westerlee en Haykaram Zhamkochyam uit Winschoten.

Zomerstop

Het merendeel van de damverenigingen kennen een zogenaamde zomerstop voor de maanden juni, juli en augustus. Om deze “rustperiode” op te vangen kunnen de liefhebbers deelnemen aan damtoernooien die meestal een week in beslag nemen. Achtereenvolgens zijn dat, Riga Open, Dam week Heerenveen, World Cup Rotterdam, Heerhugowaard Open, Nijmegen Open, Brunssum Open, Hoogeveen Open en Golden Praag.

