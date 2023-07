Controles in het kader van ondermijning

STADSKANAAL – Op 4 juli heeft de gemeente Stadskanaal controles uitgevoerd op ondermijnende criminaliteit en drugshandel op verschillende locaties in Stadskanaal. Dit deden we samen met de douane, politie, woningbouwcorporatie en het Landelijke Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. In één pand zijn gevaarlijke stoffen aangetroffen. Hiervoor heeft de politie proces-verbaal opgemaakt voor een milieudelict.

Vaker onderzoeken en controles

Burgemeester Klaas Sloots: “We doen nu vaker onderzoeken en controles, omdat we ondermijning voor willen zijn én voor willen blijven. Op sommige plekken hebben we een hercontrole uitgevoerd. Positief te melden is dat we op deze locaties geen nieuwe criminele activiteiten hebben aangetroffen. We blijven scherp en blijven controles uitvoeren om onze inwoners te beschermen.”

De gemeente is bevoegd om te controleren op ondermijnende activiteiten als gebruik van een pand in strijd is met het bestemmingsplan. Bij een controle worden panden gecontroleerd op basis van onderzoek, tips, hercontroles of andere kennis. Wij geven de eigenaren gelegenheid om zelf te komen om de panden te openen op het moment dat we ter plaatse zijn. Komt men niet, dan openen we het betreffende pand en doen een controle. Indien nodig plaatsen we een nieuw slot en laten een brief achter voor de huurder/eigenaar.

Ondermijning tegengaan

Criminelen maken voor illegale activiteiten vaak gebruik van legale bedrijven en panden zoals garageboxen. Zo raken onder- en bovenwereld met elkaar vermengd. Dat zorgt voor onveilige situaties, waardoor de leefbaarheid in buurten afneemt. Dit effect heet ondermijning. Door controles uit te voeren willen wij dit tegengaan.

Ingezonden door gemeente Stadskanaal

Klik HIER voor ons bericht van gisteren.