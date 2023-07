Werknemers Smurfit Kappa Nieuwe Pekela leggen 48 uur het werk neer

NIEUWE PEKELA, REGIO – Woensdagavond begonnen op negen bedrijfslocaties van Smurfit Kappa stakingen voor een goede en rechtvaardige nieuwe cao. Op 30 juni liet de producent van golfkartonnen verpakkingen het door FNV gestelde ultimatum verlopen.

Ook bij Smurfit Kappa aan de Doorsneeweg in Nieuwe Pekela legden werknemers het werk neer. Donderdagochtend verzamelden ze zich bij de poort van het bedrijf. Daar waren ook mensen van de FNV.

De staking duurt 48 uur.

De belangrijkste cao eisen zijn:

Looptijd

Een eenjarige cao met de looptijd van 1 april 2023 tot 1 april 2024.

Loonstijging

2a Een structurele verhoging van de salarisschalen, daadwerkelijk betaalde salarissen en alle andere emolumenten per 1 april 2023 met 14,3%.

2b Invoering Automatische Prijscompensatie per 1 april

Jaar uren norm en gezonde roosters

De bruto jaar uren norm van 1878 wordt de norm. De netto norm van 1654 wordt niet meer toegepast en uit de cao verwijderd.

Vakantiedagen

Alle werknemers krijgen 16 uur extra verlof per jaar.

Aanvulling salaris wet arbeid en zorg

Het wettelijke aanvullende geboorteverlof en ouderschapsverlof wordt door werkgever tot 100% van het loon aangevuld.

Werkkostenregeling

Als er in december van elk jaar de fiscale ruimte in de werkkostenregeling over is, wordt deze netto uitgekeerd aan de werknemers. De hoogte van het uit te keren bedrag wordt vastgesteld door de ruimte die er volgens de werkkostenregeling nog is te delen door het aantal FTE met een dienstverband.

Overwerk

Vanaf 1 juli 2023 kan geen werknemer verplicht worden om overwerk te verrichten.

Ploegentoeslag

Wanneer een werknemer in ploegendienst werkt en gevraagd wordt om buiten zijn rooster arbeid te verrichten, dan krijgt werknemer de voor hem geldende ploegentoeslag over deze extra gewerkte uren (naast de eventuele vergoeding voor overwerk).

Ploegenroosters

De 4-ploegendienst wordt met ingang van overeenstemming nieuwe cao afgeschaft.

Thuiswerken

Recht om thuis te werken en een thuiswerkvergoeding welke gelijk is aan de fiscaal maximum onbelaste ruimte; voor 2023: €2,15 per dag.

Reiskosten

Een vergoeding voor woon-werkverkeer en zakelijke reizen welke gelijk is aan de fiscaal maximale onbelaste ruimte; voor 2023: €0,21 per kilometer en voor 2024: €0,24 per kilometer.

Het recht op ‘niet bereikbaar zijn buiten het werk’

Werknemers zijn buiten de ingeroosterde tijd niet beschikbaar voor de werkgever en kunnen niet verplicht worden om bereikbaar te zijn.

RVU: Wanneer werknemers 5 jaar voor de RVU-aanvraag fulltime hebben gewerkt in ploegendienst, dan wordt het fiscaal maximale bedrag aan RVU toegekend.

Nr.1 in Europa

Kappa Smurfit presenteert zich als de Nr. 1 in Europa voor de productie van golfkartonnen verpakkingen, containerboard en ‘bag in box’.

Wereldwijd werken er 48.000 medewerkers. Onder de Nederlandse cao zijn ruim 1.100 medewerkers werkzaam

Bron: FNV

De foto’s zijn ingezonden (naam bij de redactie bekend)