Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 9 juli, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER VANDAAG BUIEN | MORGEN MINDER WARM

Het is ook vandaag erg warm met een temperatuur van 31 tot 33 graden. Het is wel wat minder zonnig dan gisteren en in de namiddag is er kans op een eerste regen- of onweersbui. Meer kans op enkele buien is er vanavond. Daarbij is zeker kans op onweer, maar de kans op windstoten neemt in de loop van de avond af. Tot middernacht kan meer dan 10 mm aan regen vallen.

Vannacht valt er soms nog wat regen maar dat is dan zonder onweer, en morgen is het wisselend met opklaringen die afwisselen met stapelwolken en ’s ochtends soms een bui. Maximum morgen rond 24 graden en een matige westenwind.

Dinsdag is er een zuidwestenwind en die brengt droog weer en 28 graden. Daarna zakt het terug tot 22 graden en van tijd tot tijd valt er woensdag en donderdag een bui.