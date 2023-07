Korte politieberichten uit de grensstreek Duitsland (update)

DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Tussen woensdag en vrijdag is bij een woning aan de Gropiusplatz in Meppen een poging tot inbraak gedaan. Er werd een deur beschadigd maar de daders slaagden er niet in binnen te komen. De schade bedraagt 100 euro.

Vrijdag zag een bestuurder van een auto met aanhanger om 10.25 uur ter hoogte van een bedrijf aan de Schwefinger Straße in Meppen een van rechts komende 23 jarige fietsster over het hoofd. Bij de daaropvolgende aanrijding raakte de fietsster lichtgewond. De bestuurder van de personenauto is doorgereden en de politie is naar hem op zoek.

Sögel

Bij een ongeval op de L53 bij Sögel is vrijdagmiddag om drie uur een 85 jarige man om het leven gekomen. De man reed samen met een 82 jarige vrouw in zijn Mitsubishi in de richting van Lathen. Door onbekende oorzaak belandde hij op de linker rijbaan en botste daar tegen een tegemoetkomende Mercedes. De 85 bestuurder van de Mitsubishi overleed op de plaats van het ongeval. Zijn 82 jarige passagiere en de 56 jarige bestuurder van de Mercedes raakten zwaargewond. Beide auto’s zijn total loss. De weg is tot 17.30 uur volledig afgesloten geweest.

Börger

Bij een ongeval op de Neubörgerstraße in Börger is vanmorgen één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer, een 31 jarige bestuurder van een Audi, kwam door onbekende oorzaak in een bocht in de rechter berm terecht, reed een stuk door een graanveld, waarna de auto over de kop sloeg en liggend op het dak tot stilstand kwam. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn auto is total loss.

Haren

Bij een ongeval op de B408 is vanmorgen om 10.20 uur een 32 jarige bestuurder van een Toyota zwaargewond geraakt. Het slachtoffer kwam door onbekende oorzaak op de linker weghelft terecht en botste tegen de vangrail en de verkeerslichten. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Daar werd een bloedproef genomen, omdat hij mogelijk onder invloed van alcohol verkeerde.