Oertijdmarkt op 30 juli in Emmen

EMMEN – Oertijdmarkt in Emmen: ‘Mensen moeten zoiets hebben: ‘wauw, daar wil ik naar toe’. De markt is op 30 juli.

Het is een markt vol met mineralen, fossielen, archeologie, geologie en aanverwant. Met talloze (kinder)activiteiten en met enkele zeer prominente gasten. ‘Stonehunter’ Eric van IJsseldijk tekent voor de organisatie van de Oertijdmarkt op 30 juli (10.00-17.00 uur) in Emmen – op de wielerbaan achter het stadion van FC Emmen – en na het succes van vorig jaar wil hij meer. ‘Vorig jaar trokken we liefst vierduizend bezoekers. Natuurlijk hopen we dat aantal te overtreffen. Ik kan nu al zeggen dat we 140 kramen hebben en dat is al aanzienlijk meer ten opzichte van vorig jaar’, zegt hij tevreden.

Overtreffen

‘Mensen moeten zoiets hebben: ‘wauw, daar wil ik naar toe. Dat betekent dat je een gevarieerde markt aan moet bieden en ik denkt dat ons dat opnieuw gaat lukken. We willen de vorige editie overtreffen. Elk jaar weer meer bieden en beter zijn’, zegt Van IJsseldijk, die onlangs de succesvolle Geomarkt in Wedde organiseerde en straks zijn vleugels verder uit gaat slaan richting Friesland.

Prominente gasten

Behalve de markt is er vooral heel erg veel te doen op 30 juli. ‘De markt is geschikt voor jong en oud. We hebben de vier actieve geologische clubs op de markt, er staan archeologische clubs en je kunt op zoek naar muntjes en goud. Verder verwelkomen we Juan Grande uit Mexico, die speciaal naar Emmen komt om geodes te kraken.’ De legendarische tijdreiziger, Captain Victor neemt zijn tijdmachine mee. Ook John Hammond, de oprichter van Jurrasic Park, schijnt langs te komen, of in elk geval iemand die daar sterk op lijkt. Verder zou er zomaar eens een dino rond kunnen lopen op de markt in Emmen. ‘We gaan vuistbijlen maken en gaan zelfs een recordpoging ondernemen tijdens de markt’, vervolgt Van IJsseldijk.

De Oertijdmarkt is uniek

De ‘Stonehunter’ weet hoe je een succesvol evenement moet organiseren. ‘Ik wil vooral dat mensen het naar hun zin hebben. Dat ze aan het einde van de dag al weten dat ze volgend jaar opnieuw komen. Dat kost best wat inspanning, maar ik heb er graag voor over. De Oertijdmarkt in Emmen mag overigens best uniek genoemd worden. Een kaartje kost slechts vijf euro, kinderen tot zestien jaar betalen de helft. En dan heb je echt de hele dag plezier.’

Record duimpotjes maken tijdens Oertijdmarkt

Er staat tijdens de Oertijdmarkt een heuse recordpoging op de agenda. ‘Een duimpot is een pot die wordt gevormd door je duim in een bolletje klei te duwen en dan draaiend – knijpend tussen wijsvinger en duim- de wand dunner te maken. In de oudheid werden zo kookpotten en voorraadpotten gemaakt’, zegt Van IJsseldijk. ‘Op 30 juli gaan we een record vestigen. De bedoeling is om het grootste aantal duimpotjes te maken die ooit op één dag gemaakt zijn. Daarbij krijgen we hulp van professionals. Je kunt voor drie euro meedoen en je eigen duimpotje maken. De opbrengst van de recordpoging zal gedoneerd worden aan stichting Het Vergeten Kind. Alles is te lezen op de website www.oertijdmarkt.nl en alle nieuwtjes staan op facebook, instagram en zelfs TikTok. Wil je meer informatie mail dan naar info@oertijdmarkt.nl.

Ingezonden