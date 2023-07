Shanty- en Amusementskoor ’t Kompas/dameskoor ‘Millenniumleed’ treden op in het Openluchttheater Sellingen

SELLINGEN – Op zondagmiddag 30 juli a.s. treedt Shanty- en Amusementskoor ’t Kompas, samen met het dameskoor ‘Millenniumleed’ uit Emmer-Compascuum, op in een gezellig optreden in het Openluchttheater in Sellingen. Aanvang 14.00 uur.

Beide koren komen uit Emmer-Compascuum. Het Shantykoor is een geziene gast op braderieën, markten, in tehuizen en op andere gezellige feesten binnen de provincies Groningen, Drenthe en in Noord-Duitsland. Het koor bestaat uit ongeveer 40 leden. Onder de bezielende leiding van onze dirigent Berend Daanje ‘zetten wij de boel graag op stelten’.

Het dameskoor ‘Millenniumleed’, ook uit Emmer-Compascuum, ziet men graag komen op feesten, gezellige avonden, in tehuizen en op markten en braderieën. Het repertoire bestaat voornamelijk uit muziek uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80, zowel in het Nederlands, Engels en in het Duits. De dames staan onder leiding van de bekende dirigent/songwriter Laura van Kessel.

Het optreden van beide koren samen staat garant voor een zeer gezellige middag met een grote verscheidenheid aan (meezing)liederen.

