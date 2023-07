Project bluswatervoorziening Gemeente Veendam afgerond

VEENDAM – Vandaag is een van de twee geboorde waterputten voor bluswater aan de Korte Akkers in Veendam in gebruik genomen door de brandweer Veendam. De locatie Korte Akkers was een van de zogeheten ‘witte vlekken’. Witte vlekken zijn bijvoorbeeld woningen of schuren waarbij de brandweer niet op tijd over voldoende bluswater kan beschikken om een brand goed te bestrijden. Vaak staan deze ‘objecten’, zoals Veiligheidsregio Groningen (VRG) die noemt, in het buitengebied.

Met de ingebruikname van de waterput is het project bluswatervoorziening in de gemeente Veendam afgerond. Bij dit bijzondere moment waren aanwezig loco-burgemeester Henk Jan Schmaal en teamleider brandweerzorg Zuid- Oost Groningen Marjolein Vogel en de omwonenden. Loco-burgemeester Henk Jan Schmaal: “De gemeente Veendam is brandveiliger geworden door de verschillende maatregelen bij de ‘witte vlekken’. Maar het is ook aan de bewoners om maatregelen te nemen door te zorgen voor goed werkende rookmelders op elke verdieping.”

Teamleider brandweerzorg Zuid- Oost Groningen Marjolein Vogel: “Het is belangrijk dat de gemeente Veendam nu uitvoering geeft aan de afspraken die we vorig najaar hebben gemaakt in het samenwerkingsconvenant levering bluswater. Dat zijn afspraken tussen Waterbedrijf Groningen, Veiligheidsregio Groningen en de tien gemeenten. Zo weet iedereen wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft voor het onderhoud van brandkranen. Voor de brandweer betekent het vooral duidelijkheid over de gegarandeerde beschikbaarheid van bluswater. Fijn dat het hier nu ook is afgerond.”

Inventarisatie van de dekking en bluswatervoorziening

Naar aanleiding van een woningbrand in Westerlee (gemeente Oldambt) in 2019 bleek dat de bluswatervoorzieningen in gemeenten niet overal dekkend en beschikbaar aanwezig waren. De gemeenten, waaronder Veendam, hebben samen met de brandweer en het Waterbedrijf Groningen geïnventariseerd hoe de dekking en de bluswatervoorzieningen in de gemeente zijn. Bij dekking gaat het om tijdig kunnen aanrijden van de brandweer en de bereikbaarheid van de objecten. Bij bluswatervoorzieningen gaat het om bereikbaarheid en beschikbaarheid van brandkranen en watervoorzieningen zoals open water, kanalen of vijvers.

Opstelplaats

Uit de inventarisatie van de bereikbaarheid zijn vier locaties naar voren gekomen. Hierbij heeft de gemeente samen met de brandweer aandacht geschonken aan preventie zoals advies en voorlichting over rookmelders. Daarnaast heeft de gemeente een opstelplaats voor de brandweer gerealiseerd aan de Langebosschedijk. De 840 brandkranen in de gemeente zijn geïnventariseerd. Het toezicht op de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de brandkranen is ingericht. Tot slot zijn twee waterputten geboord aan de Korte Akkers in Veendam zodat ook daar voldoende bluswater is.

Ingezonden door gemeente Veendam