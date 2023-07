Derde editie Jack’s Racing Day van 11 t/m 13 augustus

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 22 juli, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT WEEKEND | EN OOK NIET DROOG

Het wordt geen al te geweldig weekend in het weer, want het is de meeste tijd is het bewolkt. Met de regen valt het vandaag nog wel mee want af en toe valt er wel wat, maar veel is dat nog niet en er is ook nog maar een zwakke tot matige zuidwestenwind. Koud is het wel want meer dan een graad of 18 zal het vandaag niet worden.

En morgen is het later op de dag dan wel een graad of 20, maar zowel vanavond, vannacht als morgenochtend is de regenkans heel groot: er kan in die periode meer dan 10 mm aan neerslag vallen. In de middag komen er enkele opklaringen maar er is dan ook kans op een paar buien, mogelijk eentje met onweer. De zuidwestenwind is morgen matig tot krachtig, maar neemt in de loop van de dag wat af.

Na dit weekend is het voorlopig ook wisselvallig met maandag soms een regenbui met wellicht ook 5 tot 10 mm aan regen. Dat is natuurlijk zeer welkom voor de tuin, en ook na de maandag valt er soms een bui maar dan is er ook regelmatig wat zon. Toch wordt het dan nog geen super-zomerweer want de middagtemperatuur liggen medio deze week rond de 20 graden.