College van B en W stelt subsidie vast na succesvolle pilot Jeugdhulp op School (JOS) 

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 24 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIGE EN KOELE WEEK

Gisterenmiddag kwamen we nog redelijk goed weg met vrij veel opklaringen maar vandaag is het nogal onbestendig: vooral in de middag en vroeg in de avond is er kans op buien. En daar kunnen een paar flinke buien bij zijn, wellicht met onweer en een paar windstoten. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig, vanavond draait de wind naar het noordwesten. De maximumtemperatuur is nog een graad of 20, maar door die noordwestenwind wordt het vanavond vrij koud.

Morgen blijft die west-noordwestenwind en dat geeft brede opklaringen en wolkenvelden, en vooral later op de dag kans op een bui. Het maximum is ondanks de zon morgen maar een graad of 18.

Woensdag komt daar een graadje bij en ook dan is het niet droog maar er zijn zeker ook opklaringen. De wind is woensdag ook iets minder met windkracht 2 tot 4, morgen is dat windkracht 3 tot 5.

Donderdag draait de wind naar het zuidwesten. Dat geeft weer meer bewolking en kans op regen, maximumtemperatuur eind van de weekend rond 21 graden. Dus het beste weer van de week is er wellicht nog morgen of woensdag, want dan zijn er veel opklaringen.