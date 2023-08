Gewonde bij ongeval Nederlands-Duitse grens

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 6 augustus, 09.00 uur door John Havinga

VOORAL VANMIDDAG REGEN | GELEIDELIJK WARMER

Vandaag krijgen we buien en onweer is ook mogelijk in de ochtend is het nog meestal droog met nu en dan zon. Het wordt ongeveer 18 graden. In de middag komen er veel buien en een enkele onweersbui is ook mogelijk. De wind komt eerst uit het zuiden en is zwak, in de loop van de middag wordt deze matig uit het noordwesten tot noorden.

Komende week wordt het geleidelijk warmer en dan zien we maandag en dinsdag af en toe buien of een buitje. De temperaturen schommelen nog rond 17 à 18 graden, maar het wordt wel steeds wat warmer. Vanaf woensdag gaan die echt de goede kant op. Er volgen meer zonnige perioden en we gaan naar de zomerse temperaturen, rond de 25 graden op donderdag, vrijdag en zaterdag.