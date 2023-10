Westerwolde pakt thuis tegen Peize eerste punt in de competitie

VLAGTWEDDE – In een wedstrijd die uiteindelijk geen winnaar verdiende, wist Westerwolde zondagmiddag haar eerste punt in de stand op de ranglijst bij te schrijven. Op basis van een portie gezonde inzet en enthousiasme met daarbij de wil om deze middag een resultaat te boeken, werd er in dit gemiddeld vermakelijk duel een 1 – 1 gelijkspel uit het vuur gesleept tegen het vorig seizoen gedegradeerde Peize. En doordat een aantal andere wedstrijden in de derde klasse B opmerkelijke uitslagen kende, was iedereen ervan doordrongen dat dit ene overgehouden puntje aan deze leuke voetbalmiddag van groot belang was om niet in een vroegtijdig stadium de aansluiting met de rest van de ploegen te verliezen. En dat zal zeker motiverend werken om ook de komende wedstrijden op dezelfde voet verder te gaan.

Nadat voorafgaand aan de wedstrijd op passende manier aandacht aan de “Week van de scheidsrechter” werd besteed, ontspon zich vanaf minuut één een boeiend duel met links en rechts wat kleine kansen voor beide ploegen. Al in de tweede minuut had de eerste treffer op het scorebord genoteerd kunnen worden, maar René v.d. Laan zag vrij voor doelman Lennert Renkema van Peize zijn inzet namens Westerwolde in de lange hoek aan het doel voorbij gaan. Ook Peize kreeg een aantal mogelijkheden de score te openen. Maar onzorgvuldige afronding en een paar reddingen van de jeugdige Bas Boonman in het doel van Westerwolde waren de reden dat er voorlopig niet gescoord werd. Boonman kreeg trouwens pas vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd te horen dat hij de geblesseerd afgehaakte keeper Marco Wichers in het doel moest vervangen. En dat deed hij over negentig minuten gezien op een prima manier. Maar een geplaatst schot in de veertigste minuut kon hij niet voldoende pareren, waarna de van de paal teruggekomen bal door de toegesnelde Ivar Cats op simpele manier middels een intikker tot doelpunt kon worden gepromoveerd: 0 – 1. Westerwolde, intussen met Sander van Hoorn voor de geblesseerd uitgevallen laatste man Rik te Velde in de gelederen, liet in de resterende vijf minuten zien zich nog niet gewonnen te willen geven en streed voor elke meter om weer langszij te komen. Dat lukte echter niet in dit deel van de wedstrijd, waardoor scheidsrechter Koops beide teams met een kleine voorsprong voor de gasten naar de kleedkamer stuurde.

Ook in de tweede helft een optisch iets sterker Peize, maar de Vlagtwedders toonden ook nu weer het in ruime mate toegestroomde publiek op een goed resultaat te willen trakteren. En na tien minuten spelen in de tweede helft was het dan ook raak voor de thuisploeg. Uit een afgemeten vrije trap van Kevin v.d. Laan was het de deze middag prima spelende nieuweling Bart Nieland die met een bekeken kopbal doelman Renkema van Peize het nakijken gaf: 1 – 1. Zoals vaker bij een dergelijk scoreverloop werd het laatste half uur van dit treffen er zienderogen iets grimmiger op. Scheidsrechter Koops moest dan ook alle zeilen bijzetten om het duel in goede banen te leiden, maar door onder meer zes gele kaarten te tonen bleef de wedstrijd tot het eind beheersbaar en tegelijkertijd spannend. Kleine kansen werden niet meer benut en derhalve kende het eerste treffen tussen beide opponenten in de competitie ooit dan ook in een terechte 1 – 1 eindstand.

Zoals algemeen bekend zal zijn, is Westerwolde ook doorgedrongen tot de eerste ronde knockoutronde van het KNVB-bekertoernooi. Over drie weken wacht dan ook Helpman als tegenstander op sportpark De Barlage in Vlagtwedde. Exacte datum en tijd zullen zo spoedig mogelijk gedeeld worden. Maar eerst wacht de mannen van de trainers Richard Streuding en Merill Wakker volgende week zondag de uitwedstrijd naar Nieuw-Weerdinge, waar het op de veertiende en dus laatste plaats staande Titan haar opwachting zal maken. Ook deze wedstrijd begint om 14.00 uur.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Joran Luijten – Tex van Kalmthout – Rik te Velde (30e min. Sander van Hoorn) – Rudolf Riks – Elroy v.d. West – Julian Smid (80e min. Milan Kater) – Kevin v.d. Laan – Bart Nieland – René v.d. Laan – Frank Riks (70e min. Ben Ophof)

Scheidsrechter: dhr. R. Koops uit Siddeburen

Aantal toeschouwers: 125

Amusementswaarde: 7,5

Ingezonden door HJ Pleiter