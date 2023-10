Leerlingen scholen Oude Pekela hebben 1.828 euro opgehaald voor Water for Life

OUDE PEKELA – Drinkwater komt hier gewoon uit de kraan, maar dat is niet overal in de wereld zo. Leerlingen van drie scholen in Oude Pekela hebben drie weken lang geld bij elkaar gedronken voor Water for Life. Een stichting die zich inzet om alle mensen in arme wijken in de hele wereld toegang te geven tot schoon drinkwater en toilet.

Eind september deden we met drie basisscholen mee aan de Nationale Kraanwaterdag. Leerlingen hebben gastlessen gehad van Waterbedrijf Groningen en Water for Life, waar ze leerden over het belang van schoon drinkwater en zuinig zijn op kraanwater.

Waterchallenge

Op deze dag was ook de aftrap van de Waterchallenge voor Water for Life: 16 schooldagen dronken onze leerlingen kraanwater voor het goede doel. Met het geld dat we bij elkaar hebben gedronken worden onder andere watertappunten in ontwikkelingslanden aangelegd, zodat kinderen daar niet ver hoeven te lopen voor schoon drinkwater en gewoon naar school kunnen.

Ondersteunen

Op klassenposters en een watermeter werd het aantal leeggedronken bidons bijgehouden. Innovatiehub Oost-Groningen, Waterbedrijf Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s en gemeente Pekela ondersteunen deze actie en sponsoren 50 cent per gedronken liter water.

Jakob Zwinderman (Innovatiehub Oost-Groningen) ‘wij sluiten graag aan bij dit initiatief omdat we gaan voor een gezonde jeugd in een gezond Pekela. We vinden het belangrijk dat jongeren beseffen dat het in Oost-Groningen goed leven is met leuk werk en fijn wonen, en zeker ook gezonde lucht en schoon water. We streven ernaar dat de komende generatie Pekelders bewust is van gezondheid en welzijn, en meedenkt over een mooiere toekomst.”

Cheque

Op donderdag 19 oktober is bekendgemaakt hoeveel geld is opgehaald, namelijk 1.828 euro. Leerlingen van de drie scholen reikten een cheque uit aan de directeur Toine Ramaker van Water for Life met daarop het totaalbedrag. Directeur Toine Ramaker van Water for Life liet weten dat het geld wordt gebruikt voor het bouwen van waterpunten en toiletten voor een school in Tanzania.

Ingezonden

Foto’s ingezonden door SOOOG