Gedeeltelijke maansverduistering

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 28 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG VAAK DROOG | WEL AANHOUDEND WISSELVALLIG

Helemáál bewolkt is het vandaag niet want er is wel af en toe een beetje zon, maar veel is het niet en van tijd tot tijd kan er wat lichte regen vallen. Zware buien zijn er dus niet en de meeste tijd is het ook droog. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind die wel wat toe zal nemen, de maximumtemperatuur is vandaag 12 á 13 graden.

Vannacht wordt het allemaal wat actiever met meer wind en af en toe enkele buien, maar de meest actieve buien blijven toch in het westen en noordwesten van het land. Wel is er vannacht kans op een enkele onweersbui, de minimumtemperatuur voor vannacht is ongeveer 9 graden.

Overdag is het het als vandaag vaak bewolkt met soms zon en kans op wat regen of motregen. Matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest morgen (windkracht 3 tot 5), en een maximumtemperatuur van 14 graden.

Na het weekend is de wind meest matig met ook dan 13 á 14 graden in de middag. Het is dan licht wisselvallig met wat zon en af en toe een bui, mogelijk is er later volgende week weer een meer regenachtige dag.