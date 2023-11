Nieuws Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – De leden van Damclub Winschoten hebben zich de afgelopen 2 weken, gezamenlijk, ingezet om de damsport te promoten. Naast het optreden van beide 8-tallen in de 2e klasse A van de KNDB , het scholendamtoernooi voor de welpen en pupillen, de onderlinge competitie en de jeugdtraining in de bibliotheek, werd door de jeugd deelgenomen aan een Regio Cup in Hoogeveen en werd een diploma uitgereikt. Het optreden in de Klinker en de bibliotheek is overigens, sinds oktober 2022, een samenwerkingsverband tussen Cultureel centrum De Klinker, bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.

Diplomadammen

Woensdag 15 november mocht Haykaram Zhamkochyam wonend in Winschoten, uit handen van Jakob Pronk, het diploma niveau 5 (wit) in ontvangst nemen. Dit examen ging wat dieper in de theorie dan de voorgaande edities. Alle gangbare combinaties gingen hier de revue passeren zoals: de Haarlemmer, De Rentezet, De Hielslag, Coupe Philippe, Coupe Royal, Zetje van Weiss, De Bomzet, Coupe Raichenbach, Coupe Napoleon, Coupe Ricou, De Kameleonslag, De Boogzet, Coupe Springer, Coupe Turc, Coupe Raphaël, Coupe Manoury, Coupe La Trappe (oftewel de valluikslag) Daarnaast kwamen gecompliceerde combinaties als de hekstelling, Korte Vleugel Opsluiting (KVO) en Lange Vleugel Opsluiting (LVO) langs. Tevens werd aandacht besteed aan de opbouw van een partij. Haykaram is onderhand bezig met de cursus niveau 5 (het zwarte gedeelte) Dit gedeelte van niveau 5 gaat weer een stapje verder in de theorie waarbij de nadruk wordt gelegd op rekenwerk en het voorstellingsvermogen.

Regio Cup

Zaterdag 25 november vond in Hoogeveen het 2e Regio Cup jeugdtoernooi plaats, in het gebouw van MFC De Magneet in de Hoogeveense wijk Krakeel. De 60 deelnemers uit Gramsbergen, Dedemsvaart, Wapenveld, Groningen, Oldeboarn, Rinsumageest, Hijken, Beilen, Hoogeveen en Winschoten waren door jeugdleider Rik Smit, ondergebracht in groepjes van 8 spelers. Alleen groep 1 en 2 bestond uit 6 spelers die de partijen afwerkten met een digitale klok onder een speeltempo van “Fischer 10 + 5”. Hermann, Quinn, Albert, Julia en Suze uit Winschoten kwamen met goed spel in de middenmoot van hun groep terecht en vielen net buiten de prijzen. Alleen Hermann ging met een beker huiswaarts. Hermann legde namelijk in groep 5 beslag op een keurige derde plaats, overigens na barrage met Enkune. Na afloop reikte jeugdleider Rik Smit uit Nieuw-Balinge de prijzen uit. De behaalde punten werden vervolgens omgezet in percentages, waardoor alle spelers, ook in groep 8, kans maakten op de wisselbeker. In het tussenklassement na twee toernooien staat Albert het hoogst genoteerd met een 15e plaats en 104 punten, Quinn 39e en 63 punten, Elize en Hermann 46e met 57 punten, Julia 62e met 43 punten, Suze 73e met 29 punten. De twee Regiotoernooien werden overigens bezocht door ruim 90 jeugdspelers. De volgende regio cup staat zaterdag 27 januari 2024 in Groningen op de wedstrijdkalender.

Ingezonden door Geert Lubberink