Brandend voorwerp gegooid naar woning Padangstraat

GRONINGEN – Maandagavond kreeg de politie de melding van een brand aan de Padangstraat in Groningen. Er zou een brandend voorwerp tegen een woning zijn gegooid. De politie is direct een onderzoek gestart.

De melding kwam binnen rond 21:00 uur. Toen agenten ter plaatse kwamen was het de bewoner gelukt het vuur voor zijn woning zelf uit te maken. Er was flinke schade aan de voordeur van de woning. Het politieonderzoek naar waarom het brandende voorwerp naar de woning is gegooid loopt nog.

Aanhouding verdachte

De politie is direct een onderzoek gestart en is op zoek gegaan naar sporen. Er is maandagavond direct buurtonderzoek gedaan in de omgeving van de Padangstraat. Ook is er gezocht naar camerabeelden waar iets op te zien is wat mogelijk met dit incident te maken heeft. Van de verdachte was een duidelijk signalement bekend. Rond 21:45 uur is een 32-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand voor de woning. In de woning van de verdachte zijn een nepvuurwapen en een hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen en in beslag genomen.

Deel informatie met de politie

Heeft u iets gezien rond 21:00 uur aan de Padangstraat wat met deze brandstichting te maken heeft en heeft u de politie nog niet gesproken? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving waar mogelijk iets op is te zien? Bijvoorbeeld van een deurbelcamera of een dashcam. Of heeft u andere informatie over dit incident? Deel dit met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken.